В селе Потоки на Полтавщине обустроили модульный городок для ВПЛ — все 50 домиков уже установили, а коммунальщики подключают воду и свет.

Модульный городок для переселенцев на Полтавщине готовят к заселению — в селе Потоки уже установили все 50 модульных домов для ВПЛ, а коммунальные службы обустраивают дорожки и подключают коммуникации. Жильё рассчитано на небольшие семьи переселенцев.

Об этом сообщает «Суспільне Мовлення». Проект реализуют за деньги чешской благотворительной организации «Диакония», американского донора «УМКОР» и городского бюджета Кременчуга.

Что уже сделали в модульном городке

По состоянию на начало сентября все 50 домиков стоят на месте. Водоканал завершает подключение к сети водоснабжения и водоотведения, устанавливает счетчики учета воды. Также готовы проекты по электроснабжению и есть согласование «Полтаваоблэнерго» — после этого объявят закупку на подключение домиков к электросети.

Каждый домик имеет площадь 14 квадратных метров и состоит из спальни, кухни и санузла. Такое жилье рассчитано на одну небольшую семью переселенцев.

Что планируют дальше

По словам руководительницы аппарата Кременчугского городского головы Светланы Пищиты, рядом готовят участок под возможное расширение — еще шесть больших домиков, которые будут вдвое-втрое больше нынешних. Доноры сейчас определяются, поставят ли их на этой территории или в самом Кременчуге.

На территории городка планируют пробурить две скважины, а в ближайшее время объявить тендер на закупку генератора. Чтобы жилье не осталось без света во время возможных отключений, на одном домике уже тестируют солнечные панели, еще одни установили на административном помещении.

Отдельно закупают дополнительный административный домик для хозяйственных нужд — там будут стоять стиральные и сушильные машины. Работы планируют завершить до наступления холодов.

Кого заселят в новые дома

Жилье в Потоках рассчитано на внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Кременчугской громаде. По данным Светланы Пищиты, таких более 30 тысяч. Уже установленные домики — на одну небольшую семью, а после расширения появятся и крупногабаритные помещения для больших семей.

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