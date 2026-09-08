У селі Потоки на Полтавщині облаштували модульне містечко для ВПО — усі 50 будиночків уже встановили, а комунальники підключають воду й світло.

Модульне містечко для переселенців на Полтавщині готують до заселення — у селі Потоки вже встановили всі 50 модульних будинків для ВПО, а комунальні служби облаштовують доріжки й підключають комунікації. Житло розраховане на невеликі родини переселенців.

Про це повідомляє «Суспільне Мовлення». Проєкт реалізують за гроші чеської благодійної організації «Діаконія», американського донора «УМКОР» та міського бюджету Кременчука.

Що вже зробили у модульному містечку

Станом на початок вересня всі 50 будиночків стоять на місці. Водоканал завершує підключення до мережі водопостачання та водовідведення, встановлює лічильники обліку води. Також готові проєкти з електропостачання і є погодження «Полтаваобленерго» — після цього оголосять закупівлю на підключення будиночків до електромережі.

Кожен будиночок має площу 14 квадратних метрів і складається зі спальні, кухні та санвузла. Таке житло розраховане на одну невелику сім'ю переселенців.

Що планують далі

За словами керівниці апарату Кременчуцького міського голови Світлани Пищити, поряд готують ділянку під можливе розширення — ще шість великих будиночків, які будуть удвічі-втричі більшими за нинішні. Донори зараз визначаються, чи поставлять їх на цій території, чи в самому Кременчуці.

На території містечка планують пробити дві свердловини, а найближчим часом оголосити тендер на закупівлю генератора. Щоб житло не залишилося без світла під час можливих відключень, на одному будиночку вже тестують сонячні панелі, ще одні встановили на адміністративному приміщенні.

Окремо закуповують додатковий адміністративний будиночок для господарських потреб — там стоятимуть пральні та сушильні машини. Роботи планують завершити до настання холодів.

Кого заселять у нові будинки

Житло в Потоках розраховане на внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у Кременчуцькій громаді. За даними Світлани Пищити, таких понад 30 тисяч. Уже встановлені будиночки — на одну невелику родину, а після розширення з'являться і великогабаритні приміщення для більших сімей.

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