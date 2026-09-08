Дефіцит палива може загостритися вже цієї зими: світові запаси дизельного палива лишаються обмеженими через брак нафтопереробних потужностей, заборону Росії на експорт і наближення пікового попиту.

Подорожчання пального в Україні найближчими місяцями може прискоритися — світові запаси дизельного палива лишаються обмеженими, тож дефіцит палива в Україні здатний загостритися вже цієї зими. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяви керівників нафтової галузі.

На ситуацію на світовому ринку тиснуть війни в Україні та на Близькому Сході. Через них порушується робота нафтопереробних заводів у Росії та країнах Перської затоки, що вже призвело до різкого зростання маржі на дизельне пальне в Європі та США і скорочення поставок сирої нафти до Азії.

Скільки нафти бракує світовому ринку

Генеральний директор компанії Vitol Рассел Харді заявив, що світовий ринок відчуває дефіцит нафтопродуктів. За його словами, через скорочення поставок ринку бракує близько 2 млн барелів нафти на добу з Росії та майже 2 млн барелів на добу з Близького Сходу.

Водночас ситуація з постачанням сирої нафти залишається кращою, ніж із нафтопродуктами. Країни Близького Сходу експортують близько 9 млн барелів нафти на добу, тоді як експорт нафтопродуктів становить приблизно 1 млн барелів.

Ціни на дизель б'ють рекорди

Старший віце-президент із глобальної торгівлі американської компанії Phillips 66 Марк Сенн попередив про напружену ситуацію на ринку дизельного палива. За його словами, більшість нафтопереробних заводів у США вже працюють на повну потужність, а з наближенням зими попит на дизель зростатиме.

Ціни на дизельне пальне у США наприкінці минулого тижня зросли до рекордних значень, а маржа переробки дизелю — так званий «крак-спред» — сягнула рекордного внутрішньоденного рівня 108,02 долара за барель.

Таким чином, світовий ринок дизельного палива входить у зимовий період із обмеженими запасами та недостатніми можливостями для швидкого нарощування виробництва. Це може підтримувати високі ціни на пальне протягом найближчих місяців — зокрема і для українських водіїв.

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