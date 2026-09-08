Рецепт кабачків із грибами на зиму ми вже публікували — а кабачки в духовці готуються зовсім інакше: без фритюру, але з тією самою апетитною хрусткою скоринкою.
У сезон кабачків цей рецепт — справжня знахідка. Замість того щоб смажити овоч у великій кількості олії, його запікають у духовці в паніровці панко. Виходить менш жирно, а скоринка залишається хрусткою навіть після того, як страва охолоне. Головний секрет — правильна послідовність панірування і висока температура запікання.
Інгредієнти для кабачків у духовці
- Кабачки — близько 680 г (2 середні або великі), нарізані кружальцями завтовшки приблизно 1 см;
- Пшеничне борошно — ½ склянки (приблизно 60 г);
- Сіль дрібна — 1 чайна ложка для борошна та дрібка для соусу;
- Чорний мелений перець — ¼ чайної ложки та дрібка для соусу;
- Яйця — 2 шт.;
- Панірувальні сухарі панко — 1½ склянки (приблизно 90 г);
- Олія або кулінарний спрей для збризкування.
Для часникового соусу айолі:
- Майонез — ⅓ склянки (близько 80 мл);
- Часник — 1 середній зубчик, вичавлений або натертий;
- Лимонний сік — ½ столової ложки (свіжовичавлений);
- Сіль і перець — на смак.
Як приготувати кабачки в духовці: покроково
Підготуйте паніровку. У першій тарілці змішайте борошно з 1 чайною ложкою солі та ¼ чайної ложки перцю. У другій тарілці збийте два яйця виделкою. У третю насипте панірувальні сухарі панко.
Запаніруйте кабачки. Обваляйте кожне кружальце в борошні з усіх боків, струсіть зайве. Потім занурте в яйце, дайте зайвому стекти, і викладіть у сухарі. Обваляйте кабачки в панко так, щоб покрити всі боки.
Підготуйте духовку. Розігрійте її до 220 °C. Застеліть деко пергаментом, викладіть кабачки в один шар і збризніть олією або кулінарним спреєм з обох боків.
Запікайте. Поставте деко в центр духовки та готуйте 18–20 хвилин, поки скоринка не стане золотистою та хрусткою.
Зробіть соус. У невеликій мисці змішайте майонез, часник, лимонний сік, сіль і перець. Перемішайте до однорідності.
Подавайте кабачки в духовці теплими разом із часниковим соусом айолі. Якщо готуєте для великої компанії, рецепт легко подвоїти чи потроїти — головне так само збільшити кількість соусу, щоб його вистачило всім.
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