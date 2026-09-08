Кабачки в духовці виходять хрусткими зовні та соковитими всередині. Все завдяки паніровці панко й запіканню замість смаження — а часниковий соус айолі робить їх ідеальною закускою.

Рецепт кабачків із грибами на зиму ми вже публікували — а кабачки в духовці готуються зовсім інакше: без фритюру, але з тією самою апетитною хрусткою скоринкою.

У сезон кабачків цей рецепт — справжня знахідка. Замість того щоб смажити овоч у великій кількості олії, його запікають у духовці в паніровці панко. Виходить менш жирно, а скоринка залишається хрусткою навіть після того, як страва охолоне. Головний секрет — правильна послідовність панірування і висока температура запікання.

Інгредієнти для кабачків у духовці

Кабачки — близько 680 г (2 середні або великі), нарізані кружальцями завтовшки приблизно 1 см;

Пшеничне борошно — ½ склянки (приблизно 60 г);

Сіль дрібна — 1 чайна ложка для борошна та дрібка для соусу;

Чорний мелений перець — ¼ чайної ложки та дрібка для соусу;

Яйця — 2 шт.;

Панірувальні сухарі панко — 1½ склянки (приблизно 90 г);

Олія або кулінарний спрей для збризкування.

Для часникового соусу айолі:

Майонез — ⅓ склянки (близько 80 мл);

Часник — 1 середній зубчик, вичавлений або натертий;

Лимонний сік — ½ столової ложки (свіжовичавлений);

Сіль і перець — на смак.

Як приготувати кабачки в духовці: покроково

Підготуйте паніровку. У першій тарілці змішайте борошно з 1 чайною ложкою солі та ¼ чайної ложки перцю. У другій тарілці збийте два яйця виделкою. У третю насипте панірувальні сухарі панко.

Запаніруйте кабачки. Обваляйте кожне кружальце в борошні з усіх боків, струсіть зайве. Потім занурте в яйце, дайте зайвому стекти, і викладіть у сухарі. Обваляйте кабачки в панко так, щоб покрити всі боки.

Підготуйте духовку. Розігрійте її до 220 °C. Застеліть деко пергаментом, викладіть кабачки в один шар і збризніть олією або кулінарним спреєм з обох боків.

Запікайте. Поставте деко в центр духовки та готуйте 18–20 хвилин, поки скоринка не стане золотистою та хрусткою.

Зробіть соус. У невеликій мисці змішайте майонез, часник, лимонний сік, сіль і перець. Перемішайте до однорідності.

Подавайте кабачки в духовці теплими разом із часниковим соусом айолі. Якщо готуєте для великої компанії, рецепт легко подвоїти чи потроїти — головне так само збільшити кількість соусу, щоб його вистачило всім.

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