Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 10 по 16 сентября показывает резкий перепад температур: после +26° в четверг воздух охладится до +17° уже в субботу, а ночью ожидается до +13°.

обновленный прогноз погоды на Киевщине ранее показывал плюсовую динамику тепла в начале сентября, однако новая неделя с 10 по 16 сентября принесет ощутимый перепад температур — от +26° до +17° днем.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +17° до +26°, а ночью воздух будет охлаждаться до +13-15°.

В четверг, 10 сентября, воздух прогреется до +26°, ночью ожидается +15°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 11 сентября, столбики термометров опустятся до +21° днем и +14° ночью. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 12 сентября, температура заметно снизится — до +17° днем и +13° ночью. Небо будет облачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 13 сентября, днем потеплеет до +21°, ночью — +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, температура удержится на отметке +20° днем, ночью — +13°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 15 сентября, днем воздух прогреется до +21°, ночью — до +15°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 16 сентября, температура днем составит +21°, ночью — +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 10 сентября, с максимумом +26°, а самым прохладным — суббота, 12 сентября, когда воздух прогреется лишь до +17°. Перепад температур за неделю составит 9°. Осадки прогнозируют именно в субботу, 12 сентября, остальные дни пройдут без дождя.

Из-за резкого перепада температур синоптики советуют жителям Киевской области одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей — организм может остро реагировать на стремительную смену тепла на прохладу. В субботу, когда возможны осадки, стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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