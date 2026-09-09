Российские удары по складам и логистике вокруг Киева опустошили полки супермаркетов и угрожают подорожанием продуктов для жителей столицы.

Цены на продукты в Киеве и возможный дефицит товаров стали прямым следствием российских ударов по продовольственным складам и логистике столицы. Супермаркеты столкнулись с пустыми полками, а издание прогнозирует рост цен до 15%.

Об этом говорится в материале The Guardian, который оценивает последствия ударов агрессора по инфраструктуре жизнеобеспечения гражданского населения, — сообщает УНИАН.

С конца августа Киев ежедневно атакуют дроны и ракеты. Погибли десятки людей, разрушена ключевая инфраструктура. Кроме продовольственных складов, враг бил по логистическим центрам электронной коммерции и запасам медицинских товаров. В частности, 3 сентября на складе фармацевтической компании «Биокон» уничтожили трехмесячный запас лекарств — компания приостановила всю деятельность.

Какие сети супермаркетов пострадали

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что логистические центры всех ведущих сетей супермаркетов Украины — Novus, АТБ, «Сильпо» и «Фора» — уничтожены или существенно повреждены в результате недавних ударов. По его словам, нынешняя волна атак — самая масштабная с начала полномасштабного вторжения.

«Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортно-сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожал энергетический сектор, то атаки августа–сентября 2026 года — это системная атака на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, обеспечивающую украинские города продовольствием», — подчеркнул Высоцкий.

На сколько подорожают продукты

Соучредитель Bureau of Wine Дмитрий Крымский (сеть Goodwine) оценивает, что влияние ударов на цены продуктов может достичь 15%. По его словам, цены вырастут не из-за дефицита товаров, а из-за затрат на реорганизацию цепочек поставок, чтобы сделать их более устойчивыми к обстрелам.

Крымский рассматривает несколько вариантов: перенос складов в соседнюю страну, в частности Польшу, использование подземных хранилищ и распределение товаров по нескольким меньшим складам. В его сети цены могут вырасти примерно на 5%.

В то же время Тарас Высоцкий ранее предупреждал, что цены на продукты могут вырасти на 2,5% из-за атак на складскую инфраструктуру. По материалу The Guardian, потеря холодильного оборудования осенью приведет к дальнейшему подорожанию. В первую очередь подорожают молочные и замороженные продукты, мясная группа — в пределах 10%, крупы — до 15%.

Стоит ли скупать продукты

Покупатели, закаленные четырьмя годами войны, настроены оптимистично. Владельцы магазинов отмечают, что большинство людей не скупает продукты в панике, как это было в 2022 году. Издание подчеркивает: кроме выращивания собственной еды, украинцам остается пытаться жить в привычном ритме.

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