Клиенты государственного «Ощадбанка» могут получать пенсию на карту с льготными условиями обслуживания, однако размер самой выплаты зависит не от банка, а от документов, которые человек подал в Пенсионный фонд. Одна справка — о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года — способна заметно увеличить ежемесячную пенсию.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию государственного «Ощадбанка». В банке объяснили, какие документы нужны для назначения пенсии по возрасту и почему именно из-за отсутствия дополнительных справок часто начисляют меньшие выплаты.

Какая справка увеличит пенсию

Ключевой документ, который может поднять размер выплат, — справка о заработной плате до 2000 года. Речь идет о данных о зарплате за любые 60 календарных месяцев подряд, которые человек отработал до 1 июля 2000 года.

Такая справка формально не является обязательной, если страхового стажа после 2000 года достаточно для назначения пенсии. Но если в тот период доход был выше, именно она позволяет выбрать период с большим заработком для расчета пенсионной выплаты — и таким образом увеличить ее размер.

Когда подавать заявление, чтобы не потерять деньги

Отдельно в банке советуют не затягивать с обращением. Заявление о назначении пенсии нужно подать в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста. В таком случае выплату назначат со дня, следующего за днем рождения, — то есть полностью компенсируют первые месяцы.

Если же подать заявление хотя бы на день позже этого срока, Пенсионный фонд назначит пенсию уже с даты обращения, и выплаты за предыдущие месяцы «сгорят». В то же время подать заявление с документами можно не ранее чем за один месяц до наступления пенсионного возраста.

Какие документы нужны для пенсии

Базовый пакет документов для оформления пенсии по возрасту включает:

паспорт гражданина или ID-карту (с выпиской из реестра об адресе проживания) — для подтверждения личности и места регистрации;

идентификационный код — для сверки данных с реестром застрахованных лиц;

оригинал трудовой книжки — для подтверждения работы и ее учета до 2004 года;

удостоверение — для подтверждения особого статуса (участника боевых действий, переселенца, чернобыльца, лица с инвалидностью).

Как открыть карту и подать заявление

Гражданам, которые вовремя оцифровали трудовые книжки с данными до 2004 года, обращаться в ПФУ за назначением пенсии после 60 лет не нужно — выплату назначат автоматически. Если же надо подтвердить стаж или сделать перерасчет, заявление можно подать лично или онлайн.

Лично можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда: заполнить заявление, а работники центра проверят его и выдадут подтверждение о приеме. Онлайн — через электронный кабинет на портале услуг ПФУ.

Карту в «Ощадбанке» открывают только лично в отделении, поскольку для зачисления пенсии нужна физическая идентификация. Для этого достаточно оригиналов паспорта и справки об идентификационном коде, заполнить заявление об открытии счета и получить карту с реквизитами IBAN для ПФУ. Далее работники банка передадут заявление о перечислении пенсии вместе с реквизитами в Пенсионный фонд.

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