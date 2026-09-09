Государственное предприятие «Леса Украины» обнародовало единые цены на дрова для населения — от 840 до 1 380 гривен за кубометр в зависимости от группы пород. Отдельно продолжается выплата компенсации в 8 000 гривен на приобретение топлива для пенсионеров лесной отрасли.

Компенсация 8 000 гривен на дрова для пенсионеров лесной отрасли остается доступной, а государственное предприятие «Леса Украины» обнародовало актуальные цены на твердое топливо для населения в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом сообщает Новини.LIVE.

Из-за высокого спроса на готовые колотые дрова лесоводы расконсервировали дополнительное оборудование. В хозяйствах трех центральных областей запустили в работу 12 дровоколов, большинство из которых ранее простаивали. Каждый такой станок перерабатывает до 20 кубометров сырья за смену.

Только на Дубеевском нижнем складе на Черкасщине двумя дровоколами с начала года переработали и полностью реализовали более 1 100 кубометров колотых дров. В целом в центральных регионах предприятие произвело для населения и социальной сферы более 445 тысяч кубометров дров — почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего заготовили в Винницкой области — 172,9 тысячи кубометров, в Черкасской — 151,3 тысячи, в Кировоградской — 121 тысячу кубометров. Ежедневно по стране заготавливают около 3,6 тысячи кубометров дров, что позволяет отгружать топливо покупателям прямо «с колес».

Сколько стоит кубометр дров

Лесничество установило единые розничные цены с учетом НДС. Самые дорогие дрова I группы пород стоят 1 380 гривен за кубометр, II группа — 1 020 гривен, а самая дешевая III группа — 840 гривен за кубометр.

Как купить дрова

Приобрести топливо можно в ближайшем лесничестве. Для этого нужно лично написать заявление, предъявить паспорт и карточку налогоплательщика (РНОКПП) и оплатить товар на месте — через QR-код, в банковском или почтовом отделении либо через онлайн-банкинг. По желанию заказчика колотые дрова отгружают в поддонах или насыпью.

Отдельно действует программа денежной компенсации на приобретение топлива. С начала 2026 года более 10 тысяч пенсионеров лесной отрасли уже получили выплату в размере 8 000 гривен на дрова. Общая сумма выплаченных средств достигла 82,8 миллиона гривен, а прием заявок продолжается для всех, кто имеет на нее право.

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