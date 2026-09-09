Греческий салат — свежая и яркая классика, которую можно собрать за 15 минут без плиты. Секрет аутентичного вкуса — в правильной заправке и спелых сочных помидорах.

Салат «Цезарь» мы уже публиковали — а греческий салат покоряет минимализмом и ярким средиземноморским вкусом. Его не придётся готовить у плиты: всё собирается в одной миске примерно за 15 минут.

Главное в греческом салате — качество и спелость продуктов, а не сложный процесс. Сочные помидоры, хрустящий огурец, солёные оливки и сливочная фета делают блюдо самодостаточным даже без тяжёлых заправок. В нём нет уксуса или лимонного сока — только хорошее греческое оливковое масло первого отжима, которое связывает все вкусы воедино.

Ингредиенты для греческого салата

4 больших помидора (лучше спелых, на ветке);

1 огурец (очищенный от кожуры и семян);

½ красной луковицы;

16 оливок каламата;

1 ч. л. сушёного орегано;

85 г феты (лучше бочковой выдержки);

4 ст. л. греческого оливкового масла первого отжима.

Этого хватит на 4 порции как гарнир; для полноценного основного блюда количество легко удвоить.

Как приготовить греческий салат: пошагово

Шаг 1. Помидоры нарежьте неровными дольками. Если они немного недозрелые, подержите их день-два при комнатной температуре — именно помидоры здесь играют главную роль, поэтому чем они спелее, тем ярче будет вкус.

Шаг 2. Огурец очистите от кожуры, удалите семена и крупно нарежьте. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3. В большой миске соедините нарезанные помидоры, огурец и лук, добавьте 16 оливок каламата, 1 чайную ложку сушёного орегано и 85 г феты, нарезанной кусочками.

Шаг 4. Полейте салат 4 столовыми ложками греческого оливкового масла первого отжима и аккуратно перемешайте.

Шаг 5. Слегка приправьте по вкусу и сразу подавайте — лучше всего с хрустящим хлебом, чтобы впитать все соки со дна миски.

Если готовите салат заранее — для пикника или в ланчбокс, — держите заправку отдельно до самой подачи: так овощи останутся хрустящими, а блюдо не станет водянистым. Для более сытного варианта добавьте горсть отварного нута или подайте к курице, баранине или рыбе на гриле. Не нашли настоящую греческую фету? Возьмите качественную из овечьего молока, но избегайте предварительно раскрошенной — она суше и менее сливочная.

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