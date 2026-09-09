Пенсионный фонд Украины может приостановить начисление выплат или сократить их размер, если пенсионер вовремя не сообщил об изменениях в личных данных. На такое уведомление законодательство отводит всего 10 дней.

Пенсии и соцвыплаты в Украине будут пересчитывать по новым правилам, однако Пенсионный фонд также может сократить размер выплат или временно их приостановить. Причина — несвоевременное уведомление об изменениях в персональных данных, на которое законодательство отводит всего 10 дней.

Как объясняют в одном из управлений Пенсионного фонда, право на полное и своевременное начисление пенсий напрямую зависит от точности данных, которые подал гражданин. Если в этих сведениях что-то изменилось, а человек промолчал, фонд применяет превентивную меру — блокирует средства до выяснения обстоятельств или сокращает выплаты. Об этом сообщает Новини.LIVE.

Какие изменения могут привести к урезанию пенсии

В ПФУ приводят перечень обстоятельств, из-за которых различные виды выплат могут оказаться под угрозой:

устройство пенсионера на работу или открытие собственного бизнеса;

прекращение трудовой деятельности или закрытие бизнеса — к пенсии по возрасту устанавливают ряд доплат, надбавок и повышений, предусмотренных только для неработающих;

возвращение человека, получающего пенсию за выслугу лет, на должность по специальности, дающую право на этот же вид пенсии — выплату не начисляют до увольнения;

переезд и смена адреса проживания — в некоторых регионах действуют специальные надбавки к пенсии по возрасту, поэтому право на них может быть утрачено;

потеря или приобретение различных статусов, в частности статуса участника боевых действий, который дает право на ряд доплат;

изменение обстоятельств, которые были основанием для отдельных видов пенсии: при трудоустройстве прекращают выплату надбавок на содержание детей, а также если ребенок умершего кормильца завершил обучение или перешел с дневной формы обучения на другую.

Переплата может возникнуть и по другим причинам. В частности, если работодатель подал недостоверные сведения о размере заработной платы или продолжительности стажа. В таком случае фонд также пересчитает выплаты и потребует вернуть излишне начисленные средства.

Излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны граждан или работодателей суммы должны быть возвращены в бюджет ПФУ — добровольно или принудительно. Фонд имеет доступ к различным государственным реестрам, поэтому скрыть изменения, грозящие сокращением пенсии, не удастся. Если человек не вернет переплату самостоятельно, Пенсионный фонд взыщет ее в судебном порядке.

Как и когда сообщить в ПФУ об изменениях

Чтобы не ждать судебных исков, пенсионер должен самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и сообщить об изменениях:

в ближайшем сервисном центре ПФУ;

онлайн — через личный электронный кабинет на сайте фонда.

По закону на такое уведомление отведено всего 10 дней с момента, когда изменения произошли. Вовремя поданные данные позволяют сохранить полный размер выплат и избежать взыскания переплаты «задним числом».

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