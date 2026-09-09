Электронный рецепт стал привычным способом получить лекарства. Военные и ветераны могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой по программе «Доступные лекарства» — рассказываем, кто выписывает рецепт, как его получить и что делать, если нет телефона.

Электронный рецепт уже стал привычным способом получить лекарства в Украине. По данным Министерства здравоохранения, более 6,8 миллиона пациентов хотя бы раз получали медикаменты по е-Рецепту, а врачи сформировали в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) более 120 миллионов электронных рецептов, из которых почти 100 миллионов уже погашено в аптеках. Об этом сообщает издание Rayon.in.ua.

Львиная доля выписанных рецептов приходится на правительственную программу реимбурсации «Доступные лекарства» — это 98 миллионов погашенных рецептов, или более 211 миллионов упаковок препаратов. Государство возместило аптечным заведениям их стоимость на сумму более 31,3 миллиарда гривен.

Кто выписывает е-Рецепт и какие лекарства можно получить

Структура выписанных электронных рецептов такова: 95,7% — по программе реимбурсации «Доступные лекарства», 4,1% — за собственные средства пациента, еще 0,2% — в рамках местных бюджетных программ для наркотических и психотропных препаратов. Больше всего электронных рецептов зарегистрировали в Днепропетровской, Харьковской и Львовской областях.

Выписать е-Рецепт может любой врач, назначающий лечение, — не только семейный, но и кардиолог, невролог, аллерголог и другие специалисты. При необходимости специалист создаст электронный план лечения. Это касается и военнослужащих, и ветеранов: они, как и все пациенты, получают препараты по е-Рецепту, в том числе бесплатные или с небольшой доплатой по программе «Доступные лекарства».

Как получить лекарства по е-Рецепту пошагово

Алгоритм простой. Сначала обратитесь в лечебное учреждение: врач выписывает рецепт и передает пациенту его реквизиты. Номер рецепта и 4-значный код погашения поступают в приложение «Дія», Viber или SMS-сообщением. Далее посетите аптеку, работающую с ЭСОЗ, и назовите фармацевту номер рецепта и код.

Как получить е-Рецепт без мобильного телефона

Если у пациента нет мобильного телефона или он зарегистрирован в ЭСОЗ по документам, врач печатает информационную справку. Она содержит номер е-Рецепта и код погашения — их предоставляют фармацевту в аптеке, так же как и с SMS. По QR-коду в бумажной памятке к е-Рецепту можно проверить предельные цены на лекарства в Национальном каталоге.

Сколько действует электронный рецепт

Сроки действия е-Рецепта зависят от типа препаратов: 30 дней — на лекарства по программе «Доступные лекарства»; 90 дней — на рецептурные ненаркотические препараты за собственные средства; 30 дней — на лекарства по программам местных бюджетов; 10 дней — на наркотические и психотропные лекарственные средства.

Полный перечень лекарств, входящих в программу реимбурсации, можно посмотреть на официальном ресурсе Министерства здравоохранения.