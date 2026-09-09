Електронний рецепт став звичним способом отримати ліки. Військові та ветерани можуть отримувати препарати безоплатно або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки» — розповідаємо, хто виписує рецепт, як його отримати і що робити, якщо немає телефону.

Електронний рецепт уже став звичним способом отримати ліки в Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, понад 6,8 мільйона пацієнтів хоча б раз отримували медикаменти за е-Рецептом, а лікарі сформували в Електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) понад 120 мільйонів електронних рецептів, із яких майже 100 мільйонів уже погашено в аптеках. Про це повідомляє видання Rayon.in.ua.

Левова частка виписаних рецептів припадає на урядову програму реімбурсації «Доступні ліки» — це 98 мільйонів погашених рецептів, або понад 211 мільйонів упаковок препаратів. Держава відшкодувала аптечним закладам їхню вартість на суму понад 31,3 мільярда гривень.

Хто виписує е-Рецепт і які ліки можна отримати

Структура виписаних електронних рецептів така: 95,7% — за програмою реімбурсації «Доступні ліки», 4,1% — за власні кошти пацієнта, ще 0,2% — у межах місцевих бюджетних програм для наркотичних та психотропних препаратів. Найбільше електронних рецептів зареєстрували у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

Виписати е-Рецепт може будь-який лікар, який призначає лікування, — не лише сімейний, а й кардіолог, невролог, алерголог та інші спеціалісти. За потреби фахівець створить електронний план лікування. Це стосується і військовослужбовців та ветеранів: вони, як і всі пацієнти, отримують препарати за е-Рецептом, зокрема безоплатні або з невеликою доплатою за програмою «Доступні ліки».

Як отримати ліки за е-Рецептом покроково

Алгоритм простий. Спершу зверніться до лікувального закладу: лікар виписує рецепт і передає пацієнтові його реквізити. Номер рецепта та 4-значний код погашення надходять у застосунок «Дія», Viber або SMS-повідомленням. Далі завітайте до аптеки, яка працює з ЕСОЗ, і назвіть фармацевту номер рецепта та код.

Як отримати е-Рецепт без мобільного телефону

Якщо пацієнт не має мобільного телефону або зареєстрований в ЕСОЗ за документами, лікар друкує інформаційну довідку. Вона містить номер е-Рецепта та код погашення — їх надають фармацевту в аптеці, так само як і з SMS. За QR-кодом у паперовій пам'ятці до е-Рецепта можна перевірити граничні ціни на ліки в Національному каталозі.

Скільки діє електронний рецепт

Терміни дії е-Рецепта залежать від типу препаратів: 30 днів — на ліки за програмою «Доступні ліки»; 90 днів — на рецептурні ненаркотичні препарати за власні кошти; 30 днів — на ліки за програмами місцевих бюджетів; 10 днів — на наркотичні та психотропні лікарські засоби.

Повний перелік ліків, які входять до програми реімбурсації, можна переглянути на офіційному ресурсі Міністерства охорони здоров'я.