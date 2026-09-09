Піца вдома виходить особливо смачною, якщо замісити тісто власноруч, а хрустку скоринку забезпечує одна проста деталь, про яку часто забувають.

Рецепт швидкої піци на сковороді ми вже публікували — а домашня піца на дріжджовому тісті готується трохи довше, зате виходить, як із печі піцерії. Головний секрет — не лише правильне тісто, а й тонкий шар кукурудзяного борошна на деку, який робить низ хрустким і не дає коржу прилипнути.

Домашня піца зручна тим, що начинку можна зібрати з будь-яких улюблених продуктів. Рецепт розрахований приблизно на три коржі діаметром 20 см, тож можна одразу зробити кілька варіантів — ситний із шинкою та легкий овочевий.

Інгредієнти для домашньої піци

Для тіста:

180 мл теплої води;

1 столова ложка сухих активних дріжджів;

½ столової ложки меду;

1½ столової ложки оливкової олії та ще трохи для змащування;

приблизно 275 г пшеничного борошна (2 склянки та 2 столові ложки);

¾ чайної ложки солі;

¼ склянки кукурудзяного борошна для деко (приблизно 4 столові ложки).

Для соусу:

360 мл готового томатного соусу (маринара);

1 зубчик часнику;

¼ чайної ложки орегано (за бажанням).

Для начинки (на вибір):

моцарела;

шинка або пепероні;

печериці;

маслини або оливки;

червона цибуля;

помідори;

солодкий перець;

твердий сир — за бажанням.

Як приготувати домашню піцу: покроково

Крок 1. У великій мисці змішайте теплу воду з дріжджами й залиште приблизно на 7 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Вода не має бути гарячою, інакше вони загинуть.

Крок 2. Додайте мед та оливкову олію й перемішайте вінчиком. Всипте борошно, потім сіль і замісіть тісто до однорідності — руками або міксером з гачком на низькій швидкості. Тісто має залишатися трохи липким.

Крок 3. Накрийте тісто харчовою плівкою та лишіть у теплому місці, поки воно не збільшиться вдвічі: 45–60 хвилин за кімнатної температури або 25–30 хвилин у теплій духовці (близько 38 °C).

Крок 4. Поки тісто підходить, приготуйте соус. З'єднайте томатний соус із подрібненим часником та орегано в невеликій каструлі й тушкуйте на слабкому вогні, поки об'єм не зменшиться приблизно на третину. Соус має загуснути, інакше піца вийде надто вологою.

Крок 5. Щедро посипте дека кукурудзяним борошном — це зробить корж хрусткішим і не дасть йому прилипнути. Змастіть робочу поверхню та руки оливковою олією.

Крок 6. Викладіть тісто на змащену поверхню та розділіть на три рівні частини. Сформуйте руками коржі діаметром близько 20 см і перенесіть на підготовлені дека.

Крок 7. Розподіліть по кожному коржу третину соусу, залишаючи по краю бортик приблизно 1 см. Викладіть щедрий шар моцарели та улюблену начинку.

Крок 8. Випікайте піцу в розігрітій до 215 °C духовці близько 15 хвилин, поки корж не стане хрустким, а сир не розплавиться й подекуди не підрум'яниться.

Готову домашню піцу найкраще подавати одразу, гарячою. Для овочевого варіанта з фетою після випікання посипте корж розкришеним сиром і скропіть оливковою олією — смак стане яскравішим.

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