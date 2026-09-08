Військовослужбовці строкової служби, учасники бойових дій, ветерани військової служби та інші категорії захисників мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Щоб скористатися пільгою, потрібен документ, що підтверджує статус.

Пільги на проїзд в Україні охоплюють чимало категорій населення, і серед них — військові та ветерани, яких у громадському транспорті мають перевозити безкоштовно. Для цього достатньо пред'явити документ, що підтверджує статус, однак нюанси є.

Про правила безкоштовного проїзду розповів портал Новини.LIVE з посиланням на пояснення Безоплатної правничої допомоги. Фахівці перелічили, хто саме з військових може їздити без оплати та що робити, якщо перевізник відмовляє.

Кого з військових возять безкоштовно

Право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають, зокрема, учасники бойових дій та військовослужбовці строкової служби. Окремо пільга поширюється на осіб з інвалідністю внаслідок війни та людей, які їх супроводжують.

Безкоштовно їздити можуть також ветерани військової служби, правоохоронних органів, поліції та СБУ. Право зберігається і за батьками загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Який транспорт охоплює пільга

Безкоштовним є проїзд у міському пасажирському транспорті, крім таксі. Пільга також діє на автомобільному транспорті загального користування в сільській місцевості.

Окремо військові можуть безкоштовно користуватися залізничним і водним транспортом приміського сполучення, а також автобусами приміських і міжміських маршрутів. Це стосується внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних рейсів — відстань поїздки й місце проживання значення не мають.

Який документ потрібно пред'явити

Щоб скористатися пільгою, пасажир має показати документ, який підтверджує право на безкоштовний проїзд. Це посвідчення відповідного статусу — учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, ветерана військової служби тощо.

У містах, де діє автоматизована система обліку оплати проїзду, додатково потрібен електронний квиток. Тобто самого посвідчення може бути недостатньо — варто заздалегідь уточнити правила в конкретному місті.

Що робити, якщо водій відмовляється везти безкоштовно

Відмову не варто залишати без уваги. Передусім зафіксуйте якомога більше деталей поїздки: дані перевізника і водія, номер транспортного засобу, час і маршрут. Збережіть квиток і, якщо є можливість, запишіть контакти свідків.

Далі можна звернутися із заявою до поліції, Державної служби України з безпеки на транспорті або до органу місцевого самоврядування, на території якого пролягає маршрут. До заяви радять додати копії посвідчення та проїзного квитка.

Крім військових, право на безкоштовний проїзд у вересні мають також пенсіонери за віком, діти до шести років без окремого місця, діти-сироти, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та ліквідатори аварії, люди з інвалідністю I і II груп та інші категорії. Для всіх обов'язковим залишається документ, що підтверджує пільгу.

Раніше Politeka повідомляла, з вересня військовим пенсіонерам скасовують безкоштовний проїзд: пільга лише в комунальному транспорті.

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