Рецепт запеченої курки для святкового столу ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються ще простіше й виходять соковитими навіть без шкіри. Секрет у домашній суміші спецій із копченою паприкою та каєнським перцем, яка дає м'ясу красивий карамельний колір і насичений, трохи пікантний смак.
Стегна запікаються без шкіри, тому страва виходить легшою, а завдяки олії або майонезу м'ясо залишається ніжним і соковитим. Готувати таку суміш спецій зручно ще й тому, що ви самі контролюєте кількість солі.
Інгредієнти для курячих стегон у духовці
Для стегон:
- 8 курячих стегон з кісткою, без шкіри (приблизно 540 г);
- 2 ст. л. суміші спецій (рецепт нижче);
- ½ ч. л. солі;
- 2 ст. л. майонезу або олії (оливкової чи рослинної);
- 2 ст. л. подрібненої петрушки для подачі.
Для суміші спецій (знадобиться лише 2 столові ложки):
- 4 ст. л. копченої паприки;
- 3 ст. л. часникового порошку;
- 1 ст. л. цибулевого порошку;
- 3 ст. л. меленого чорного перцю;
- 1 ч. л. каєнського перцю;
- 3 ст. л. коричневого цукру.
Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково
Спершу приготуйте суміш спецій. З'єднайте всі інгредієнти для неї в невеликій ємності та добре перемішайте або струсіть. Для цього рецепта потрібні лише 2 столові ложки суміші, решту зберігайте в закритому посуді.
Розігрійте духовку до 230 °C, а решітку поставте посередині. Зніміть зі стегон шкіру та обріжте зайвий жир.
Складіть стегна у велику миску або пакет, додайте олію чи майонез, 2 столові ложки суміші спецій і пів чайної ложки солі. Ретельно перемішайте, втираючи спеції в м'ясо.
Викладіть стегна у форму для запікання розміром приблизно 23×23 см і запікайте без кришки 45–55 хвилин, поки м'ясо легко проколюватиметься виделкою або ножем, а сік при проколі стане прозорим. Якщо є термометр, у найтовщій частині м'яса температура має сягнути 74 °C.
Перед подачею посипте стегна подрібненою петрушкою.
Курячі стегна в духовці чудово поєднуються з рисом, картопляним пюре чи свіжим салатом. Страва добре зберігається й розігрівається, тому зручна для обідів на кілька днів. Якщо хочете менш гострий варіант, зменшіть кількість каєнського та чорного перцю.
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