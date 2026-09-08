Курячі стегна в духовці — простий спосіб отримати соковите й ароматне м'ясо без шкіри. Весь секрет — у домашній суміші спецій із копченою паприкою, яка дає гарний колір і легку пікантність.

Рецепт запеченої курки для святкового столу ми вже публікували — а курячі стегна в духовці готуються ще простіше й виходять соковитими навіть без шкіри. Секрет у домашній суміші спецій із копченою паприкою та каєнським перцем, яка дає м'ясу красивий карамельний колір і насичений, трохи пікантний смак.

Стегна запікаються без шкіри, тому страва виходить легшою, а завдяки олії або майонезу м'ясо залишається ніжним і соковитим. Готувати таку суміш спецій зручно ще й тому, що ви самі контролюєте кількість солі.

Інгредієнти для курячих стегон у духовці

Для стегон:

8 курячих стегон з кісткою, без шкіри (приблизно 540 г);

2 ст. л. суміші спецій (рецепт нижче);

½ ч. л. солі;

2 ст. л. майонезу або олії (оливкової чи рослинної);

2 ст. л. подрібненої петрушки для подачі.

Для суміші спецій (знадобиться лише 2 столові ложки):

4 ст. л. копченої паприки;

3 ст. л. часникового порошку;

1 ст. л. цибулевого порошку;

3 ст. л. меленого чорного перцю;

1 ч. л. каєнського перцю;

3 ст. л. коричневого цукру.

Як приготувати курячі стегна в духовці: покроково

Спершу приготуйте суміш спецій. З'єднайте всі інгредієнти для неї в невеликій ємності та добре перемішайте або струсіть. Для цього рецепта потрібні лише 2 столові ложки суміші, решту зберігайте в закритому посуді.

Розігрійте духовку до 230 °C, а решітку поставте посередині. Зніміть зі стегон шкіру та обріжте зайвий жир.

Складіть стегна у велику миску або пакет, додайте олію чи майонез, 2 столові ложки суміші спецій і пів чайної ложки солі. Ретельно перемішайте, втираючи спеції в м'ясо.

Викладіть стегна у форму для запікання розміром приблизно 23×23 см і запікайте без кришки 45–55 хвилин, поки м'ясо легко проколюватиметься виделкою або ножем, а сік при проколі стане прозорим. Якщо є термометр, у найтовщій частині м'яса температура має сягнути 74 °C.

Перед подачею посипте стегна подрібненою петрушкою.

Курячі стегна в духовці чудово поєднуються з рисом, картопляним пюре чи свіжим салатом. Страва добре зберігається й розігрівається, тому зручна для обідів на кілька днів. Якщо хочете менш гострий варіант, зменшіть кількість каєнського та чорного перцю.

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