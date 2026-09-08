Сім'ї з низькими доходами в Україні можуть замість кількох окремих виплат отримувати одну базову соціальну допомогу. Її розмір залежить від складу родини та сукупного доходу, а базова величина у 2026 році становить 4500 гривень.

Грошова допомога для українців у 2026 році набула нового формату: держава об'єднала кілька окремих соціальних виплат в одну базову соціальну допомогу (БСП), яку призначають на родину та виплачують одному з її членів.

Як повідомляєМіністерство соціальної політики, наразі БСП виплачують у межах експериментального проєкту певним категоріям одержувачів соціальної допомоги, які потребують підтримки держави. Це, зокрема, малозабезпечені сім'ї, одинокі матері та багатодітні родини. Оформити допомогу можна через застосунок «Дія» або в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Виплату призначають на шість місяців із можливістю автоматичного продовження на наступний період протягом дії експериментального проєкту. Важливо, що допомогу нараховують на сім'ю, а гроші отримує один член родини, який звернувся за нею.

Як розраховують суму виплати

Розмір базової соціальної допомоги не фіксований. У 2026 році базова величина для розрахунку становить 4500 гривень. На першого члена сім'ї враховують 100% цієї величини — тобто 4500 гривень, на кожного наступного дорослого — 70%, а це 3150 гривень. Для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю I або II групи враховують повний розмір — 4500 гривень.

Фактичну суму виплати визначають як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним сукупним доходом. Наприклад, для родини з двох дорослих і дитини розрахункова сума становить 12 150 гривень: 4500 гривень — за першого дорослого, 3150 — за другого і 4500 — за дитину. Якщо середньомісячний дохід такої сім'ї складає 7020 гривень, базова соціальна допомога становитиме 5130 гривень.

Доходи сім'ї для розрахунку беруть за три місяці, що передують місяцю подання заяви. Окремий порядок діє для людей пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії: за стажу менш як 10 років виплачують 53% базової величини, від 10 до 20 років — 62%, від 20 до 30 років — 70%, а за стажу 30 років і більше — 88%.

Як оформити виплату

Заяву можна подати онлайн через «Дію» або особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду. Для оформлення онлайн потрібні біометричний документ — ID-картка або закордонний паспорт — та верифікований податковий номер (РНОКПП).

Процедура передбачає два етапи. Спочатку подають заяву про намір отримати базову соціальну допомогу, після чого система розраховує орієнтовний розмір виплати. Якщо родину влаштовує сума, вона подає заяву про призначення допомоги. Якщо ж розрахована сума не влаштовує, другу заяву можна не подавати — у такому разі перехід на БСП не відбувається, а раніше призначені виплати зберігаються.

Коли у виплаті можуть відмовити

Під час призначення допомоги враховують не лише доходи, а й майновий стан родини. БСП можуть не призначити, якщо хтось із членів сім'ї за останній рік придбав майно або здійснив покупку на суму понад 100 000 гривень — наприклад, житло, автомобіль, валюту чи цінні папери. Виплату не призначають і тоді, коли на депозитних рахунках когось із членів родини лежить понад 100 000 гривень або облігації на таку саму суму. Також враховують наявність транспортних засобів, житла та іншого майна, але з певними винятками.

Для працездатних членів сім'ї віком від 18 до 60 років діють вимоги щодо зайнятості: людина має працювати, навчатися, вести підприємницьку діяльність, проходити військову службу або бути зареєстрованою як безробітна чи така, що шукає роботу. Винятки передбачені для тих, хто доглядає за дітьми або людьми, які потребують догляду, а також для деяких інших категорій.

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