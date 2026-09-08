Семьи с низким уровнем доходов в Украине могут вместо нескольких отдельных выплат получать одну базовую социальную помощь. Её размер зависит от состава семьи и совокупного дохода, а базовая величина в 2026 году составляет 4500 гривен.

Денежная помощь для украинцев в 2026 году получила новый формат: государство объединило несколько отдельных социальных выплат в одну базовую социальную помощь (БСП), которую назначают на семью и выплачивают одному из её членов.

Как сообщает Министерство социальной политики, сейчас БСП выплачивают в рамках экспериментального проекта определённым категориям получателей социальной помощи, которые нуждаются в государственной поддержке. Это, в частности, малообеспеченные семьи, одинокие матери и многодетные семьи. Оформить помощь можно через приложение «Дія» или в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Выплату назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на следующий период в течение действия экспериментального проекта. Важно, что помощь начисляется на семью, а деньги получает один член семьи, обратившийся за ней.

Как рассчитывают сумму выплаты

Размер базовой социальной помощи не фиксирован. В 2026 году базовая величина для расчёта составляет 4500 гривен. На первого члена семьи учитывают 100% этой величины — то есть 4500 гривен, на каждого следующего взрослого — 70%, а это 3150 гривен. Для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I или II группы учитывают полный размер — 4500 гривен.

Фактическую сумму выплаты определяют как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным совокупным доходом. Например, для семьи из двух взрослых и ребёнка расчётная сумма составляет 12 150 гривен: 4500 гривен — за первого взрослого, 3150 — за второго и 4500 — за ребёнка. Если среднемесячный доход такой семьи составляет 7020 гривен, базовая социальная помощь составит 5130 гривен.

Доходы семьи для расчёта берут за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. Отдельный порядок действует для людей пенсионного возраста, не имеющих достаточного страхового стажа для назначения пенсии: при стаже менее 10 лет выплачивают 53% базовой величины, от 10 до 20 лет — 62%, от 20 до 30 лет — 70%, а при стаже 30 лет и более — 88%.

Как оформить выплату

Заявление можно подать онлайн через «Дію» или лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Для оформления онлайн нужны биометрический документ — ID-карта или загранпаспорт — и верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Процедура предусматривает два этапа. Сначала подают заявление о намерении получить базовую социальную помощь, после чего система рассчитывает ориентировочный размер выплаты. Если семью устраивает сумма, она подаёт заявление о назначении помощи. Если же рассчитанная сумма не устраивает, второе заявление можно не подавать — в таком случае переход на БСП не происходит, а ранее назначенные выплаты сохраняются.

Когда в выплате могут отказать

При назначении помощи учитывают не только доходы, но и имущественное положение семьи. БСП могут не назначить, если кто-то из членов семьи за последний год приобрёл имущество или совершил покупку на сумму свыше 100 000 гривен — например, жильё, автомобиль, валюту или ценные бумаги. Выплату не назначают и тогда, когда на депозитных счетах кого-либо из членов семьи лежит более 100 000 гривен или облигации на такую же сумму. Также учитывают наличие транспортных средств, жилья и другого имущества, но с определёнными исключениями.

Для трудоспособных членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет действуют требования относительно занятости: человек должен работать, учиться, вести предпринимательскую деятельность, проходить военную службу или быть зарегистрированным в качестве безработного или ищущего работу. Исключения предусмотрены для тех, кто ухаживает за детьми или людьми, нуждающимися в уходе, а также для некоторых других категорий.

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