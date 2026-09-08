Рецепт жаркого из говядины без маринада мы уже публиковали — а это жаркое из говядины готовится медленным запеканием в духовке и дополняется ароматной домашней подливой из соков, оставшихся на дне формы. Благодаря травяной корочке и длительному отдыху мясо получается сочным и нежным, а тонкие ломтики буквально тают во рту.
Ингредиенты для жаркого из говядины
- 1,4–1,8 кг говядины для запекания (верхний округлый кусок), комнатной температуры
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 столовая ложка свежего розмарина
- 1 столовая ложка измельчённого чеснока (примерно 3 зубчика)
- 2 чайные ложки листьев тимьяна (или 1/2 чайной ложки сушёного)
- 1,5 чайной ложки мелкой морской соли
- 1 чайная ложка свежемолотого чёрного перца
Для подливы:
- 60 мл холодной воды
- 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала
- 120 мл сухого красного вина
- 360 мл говяжьего бульона
- 1/4 чайной ложки лукового порошка
- 1/4 чайной ложки чесночного порошка
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
- 2 столовые ложки сливочного масла
Как приготовить жаркое из говядины: пошагово
Достаньте говядину из холодильника за 1,5–2 часа до запекания, чтобы она нагрелась до комнатной температуры, — так мясо пропечётся равномернее. Разогрейте духовку до 230 °C.
В небольшой миске смешайте оливковое масло, розмарин, чеснок, тимьян, соль и перец. Дайте смеси постоять 5 минут, чтобы ароматы раскрылись.
Промокните мясо бумажными полотенцами и перевяжите кулинарной нитью через каждые 2–3 см, чтобы оно имело равномерную толщину. Натрите говядину травяным маслом со всех сторон и выложите на решётку внутри формы для запекания.
В самую толстую часть мяса вставьте термостойкий термометр. Запекайте 15 минут при 230 °C, затем снизьте температуру до 120 °C и продолжайте готовить примерно 28–30 минут на каждые 450 г мяса.
Готовность проверяйте термометром: для средней прожарки (medium rare) достаньте мясо при внутренней температуре 57–60 °C (после отдыха она достигнет примерно 63 °C), для средней — при 63 °C (после отдыха примерно 66 °C).
Достаньте мясо из духовки, накройте форму фольгой и оставьте отдыхать минимум 15 минут, чтобы соки равномерно распределились.
Пока мясо отдыхает, приготовьте подливу. Смешайте холодную воду с кукурузным крахмалом и отставьте. Форму с соками от запекания поставьте на средний огонь, влейте красное вино и выпарьте его наполовину. Добавьте говяжий бульон, а когда он начнёт слегка кипеть, всыпьте луковый и чесночный порошок, соль и перец.
Влейте крахмальную смесь и постоянно помешивайте, пока подлива не загустеет, — так не образуются комочки. Выключите огонь и вмешайте сливочное масло. При желании процедите подливу через сито, чтобы она стала шелковистой.
Нарезайте мясо тонкими ломтиками обязательно поперёк волокон — именно так оно остаётся мягким. Полейте ломтики горячей подливой и подавайте.
Подавайте блюдо с картофельным пюре, запечёнными овощами или мягкими булочками, которые удобно макать в остатки подливы. Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 3–4 дней или заморозьте на 2–3 месяца; тонко нарезанное мясо отлично подходит и в холодном виде для бутербродов.
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