Осенью акционные ставки по гривневым вкладам достигают 17,5% годовых, но после уплаты налогов вкладчик получит заметно меньше, чем обещает реклама.

В сентябре на депозитном рынке традиционно стартует осенний сезон конкуренции банков за сбережения украинцев. Средние ставки по гривневым вкладам будут держаться в пределах 13,5–16% годовых, а акционные предложения достигнут 17,5%. Однако ориентироваться только на крупную цифру в рекламе — ошибка: после уплаты налогов вкладчик получит заметно меньше, ведь чистая доходность за полгода составляет около 6,74%.

Какие ставки предлагают банки осенью

Расчетами чистого дохода по вкладам на 20, 50 и 100 тысяч гривен поделился директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев. По его прогнозу, в сентябре самые распространенные ставки по трехмесячным вкладам составят 13,5–14,5%, по полугодовым — 14,5–15,5%, а по депозитам на 9–12 месяцев — около 14,5–16% годовых.

Еще на 1–2 процентных пункта выше банки будут платить по акционным программам, вкладам «для новых денег» или при открытии депозита через мобильное приложение. На политику банков повлияют учетная ставка НБУ, инфляция, конкуренция и потребность в долгосрочном гривневом финансировании. Если учетная ставка останется на уровне 15,5%, существенных изменений в доходности депозитов до конца ноября ожидать не стоит.

Сколько заработает вкладчик под 17,5%

Главный показатель для вкладчика — не рекламная ставка, а чистый доход после налогообложения. В 2026 году проценты по депозитам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18% и военным сбором 5%, то есть суммарная налоговая нагрузка составляет 23%.

Для примера взят шестимесячный вклад под 17,5% годовых, открытый 1 октября 2026 года и завершающийся 1 апреля 2027 года, без капитализации процентов. При вкладе 20 тысяч гривен начисленный доход составит 1 750 гривен, но после налогов вкладчик получит около 1 347,5 гривни — вместе 21 347,5 гривни.

С 50 тысяч гривен доход составит 4 375 гривен, чистыми останется примерно 3 368,75 гривни (итоговая сумма — 53 368,75 гривни). А со 100 тысяч гривен начислят 8 750 гривен процентов, из которых после уплаты налогов останется около 6 737,5 гривни — вместе 106 737,5 гривни.

Чистая доходность за полгода для любой из этих сумм составляет около 6,74%. Именно эту цифру стоит сравнивать с другими способами сохранения денег.

Депозит или доллар: что выгоднее

Чистый доход позволяет сравнить вклад с курсом валют или инфляцией. Если предположить, что 1 октября 2026 года доллар будет стоить 45,5 гривни, то для получения аналогичных 6,74% дохода курс на 1 апреля 2027 года должен вырасти примерно до 48,57 гривни за доллар. При стартовом курсе 45–46 гривен порог равенства составляет 48–49,1 гривни за доллар.

Реальный валютный порог будет еще выше из-за банковской и обменной курсовой разницы при покупке и обратной продаже валюты. Поэтому гривневый депозит выигрывает у покупки доллара только в том случае, если валюта существенно подорожает.

Пять правил для вкладчика этой осенью

Банкир советует соблюдать простые правила: сравнивать чистую доходность, а не рекламную ставку; проверять условия досрочного расторжения, пополнения, капитализации и автопролонгации; не вкладывать все деньги в один срочный депозит, оставляя часть сбережений ликвидной; распределять крупные суммы между депозитами с разными сроками; не пытаться угадать курс или выбрать максимальную цифру в рекламе.

Гривневый депозит не должен быть единственным способом хранения всех сбережений, однако остается базовым инструментом финансового планирования. Его главные преимущества — прогнозируемый доход, понятный срок размещения, государственная система гарантирования вкладов и возможность зафиксировать ставку на несколько месяцев.