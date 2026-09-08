Пенсионерам, которые получают доплаты и надбавки, до 15 сентября нужно обновить свои данные в реестрах, иначе ПФУ пересмотрит размер выплат.

Пенсионные выплаты будут пересчитывать без заявлений — однако части пенсионеров Пенсионный фонд напоминает о дедлайне до 15 сентября. До этой даты нужно обновить отдельные данные, иначе начисление доплат и надбавок могут автоматически пересмотреть или временно приостановить.

Об этом говорится в материале «Первого бизнесового» со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. В первую очередь это касается пенсионеров, которые получают доплаты за возраст, инвалидность, статус участника боевых действий, наличие иждивенцев или длительный страховой стаж.

Часть таких надбавок назначают автоматически, но для их сохранения важно, чтобы данные в реестрах были актуальными. Если документы просрочены или изменения не внесены, система может не учесть повышение — то есть человек не увидит в пенсии надбавку, на которую имеет право.

Кого касаются изменения

Отдельно в Фонде подчеркивают, что обновить информацию нужно и тем, кто получает пенсию по решению суда. Для таких выплат действует новый порядок финансирования с централизованной очередностью, поэтому отсутствие актуальных данных может повлиять на сроки поступления средств.

Дедлайн до 15 сентября установлен, чтобы обновление произошло до начала нового бюджетного периода, когда формируются выплаты на следующие месяцы. Это должно предотвратить задержки и корректировки в начислениях, объясняют в ПФУ.

Как проверить данные

Проверить актуальность данных можно самостоятельно — в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Там видны назначенные доплаты, страховой стаж и документы, которые хранятся в пенсионном деле.

Если какие-то данные неактуальны или просрочены, стоит обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с документами: паспортом, идентификационным кодом и теми, которые подтверждают право на доплату, — удостоверением участника боевых действий, справкой МСЭК, свидетельствами об иждивенцах.

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