Пенсіонерам, які отримують доплати й надбавки, до 15 вересня треба оновити свої дані в реєстрах, інакше ПФУ перегляне розмір виплат.

Пенсійні виплати перераховуватимуть без заяв — проте частині пенсіонерів Пенсійний фонд нагадує про дедлайн до 15 вересня. До цієї дати треба оновити окремі дані, інакше нарахування доплат і надбавок можуть автоматично переглянути або тимчасово призупинити.

Про це йдеться в матеріалі «Першого бізнесового» з посиланням на Пенсійний фонд України. Насамперед це стосується пенсіонерів, які отримують доплати за віком, інвалідністю, статусом учасника бойових дій, наявністю утриманців або тривалим страховим стажем.

Частину таких надбавок призначають автоматично, але для їх збереження важливо, щоб дані в реєстрах були актуальними. Якщо документи прострочені або зміни не внесені, система може не врахувати підвищення — тобто людина не побачить у пенсії надбавку, на яку має право.

Кого стосуються зміни

Окремо у Фонді наголошують, що оновити інформацію потрібно й тим, хто отримує пенсію за рішенням суду. Для таких виплат діє новий порядок фінансування з централізованою черговістю, тож відсутність актуальних даних може вплинути на строки надходження коштів.

Дедлайн до 15 вересня встановлено, щоб оновлення відбулося до початку нового бюджетного періоду, коли формуються виплати на наступні місяці. Це має запобігти затримкам і коригуванням у нарахуваннях, пояснюють у ПФУ.

Як перевірити дані

Перевірити актуальність даних можна самостійно — в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Там видно призначені доплати, страховий стаж і документи, що зберігаються в пенсійній справі.

Якщо якісь дані неактуальні чи прострочені, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ з документами: паспортом, ідентифікаційним кодом і тими, що підтверджують право на доплату, — посвідченням учасника бойових дій, довідкою МСЕК, свідоцтвами про утриманців.

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