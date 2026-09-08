Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький зустрівся з омбудсманом Дмитром Лубінцем: обговорили права військових, їхніх родин і підтримку дітей-сиріт. Окремо порушили питання порушень в Ужгородському ТЦК — за катування відкрили кримінальне провадження.

Підтримка родин у Закарпатській області виходить на новий рівень — під час робочої зустрічі голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем обговорили дотримання прав військових, їхніх родин і дітей-сиріт.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Під час зустрічі значну увагу приділили військовослужбовцям, ветеранам, мобілізованим та їхнім родинам: обговорювали забезпечення їхніх прав і потреб, а також проблеми у сферах охорони здоров'я, реабілітації та працевлаштування.

Окремо йшлося про підтримку родин загиблих захисників і захисниць та зниклих безвісти військових. За словами голови ОВА, для цього потрібна злагоджена робота всіх відповідальних служб, щоб родини могли вчасно отримувати необхідну допомогу та відповіді на важливі питання.

Учасники зустрічі також обговорили проведення мобілізації. Мирослав Білецький наголосив, що в умовах війни призов до війська є питанням національної безпеки, однак він має здійснюватися виключно законним шляхом із дотриманням прав військовозобов'язаних.

Перевірка Ужгородського ТЦК: що з'ясували

Окремим блоком порушили питання порушень в Ужгородському РТЦК та СП. Після моніторингових заходів виявлені недоліки були усунуті. Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами катування людей у приміщенні установи, а кільком працівникам повідомили про підозру.

Підтримка дітей-сиріт

Ще одним напрямком розмови став захист прав дітей, які залишилися без батьківського піклування. На Закарпатті триває реалізація державної стратегії деінституціалізації. В області також планують розробити власну програму підтримки дітей-сиріт — ініціатива вже отримала підтримку Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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