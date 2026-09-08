Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий встретился с омбудсменом Дмитрием Лубинцом: обсудили права военных, их семей и поддержку детей-сирот. Отдельно подняли вопрос нарушений в Ужгородском ТЦК — за пытки открыли уголовное производство.

Поддержка семей в Закарпатской области выходит на новый уровень — во время рабочей встречи главы Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом обсудили соблюдение прав военных, их семей и детей-сирот.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий. Во время встречи большое внимание уделили военнослужащим, ветеранам, мобилизованным и их семьям: обсудили обеспечение их прав и потребностей, а также проблемы в сферах здравоохранения, реабилитации и трудоустройства.

Отдельно шла речь о поддержке семей погибших защитников и защитниц, а также пропавших без вести военных. По словам главы ОВА, для этого нужна слаженная работа всех ответственных служб, чтобы семьи могли вовремя получать необходимую помощь и ответы на важные для них вопросы.

Участники встречи также обсудили проведение мобилизации. Мирослав Билецкий подчеркнул, что в условиях войны призыв в армию является вопросом национальной безопасности, однако он должен осуществляться исключительно законным путем с соблюдением прав военнообязанных.

Проверка Ужгородского ТЦК: что выяснили

Отдельным блоком подняли вопрос нарушений в Ужгородском РТЦК и СП. После мониторинговых мероприятий выявленные недостатки были устранены. Кроме того, правоохранители открыли уголовное производство по фактам пыток людей в помещении учреждения, а нескольким сотрудникам сообщили о подозрении.

Поддержка детей-сирот

Еще одним направлением разговора стала защита прав детей, которые остались без родительской опеки. На Закарпатье продолжается реализация государственной стратегии деинституционализации. В области также планируют разработать собственную программу поддержки детей-сирот — инициатива уже получила поддержку Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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