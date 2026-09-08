Рецепт идеальных панкейков с яблоками мы уже публиковали — а панкейки с тыквой готовятся немного иначе: благодаря тыквенному пюре они получаются ещё нежнее и влажнее. По вкусу это блюдо напоминает тыквенный пирог в форме блинчиков, поэтому это идеальный вариант для уютного осеннего завтрака.
Рецепт простой и быстрый: не нужно ждать, пока ингредиенты нагреются до комнатной температуры, — всё можно брать холодным сразу из холодильника. Подавайте панкейки с тыквой с кленовым сиропом, мёдом или бананом.
Ингредиенты для панкейков с тыквой
- 2 крупных яйца;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 стакан тыквенного пюре (примерно 240 г);
- 1 стакан кефира или нежирной пахты (240 мл);
- 2 ст. л. оливкового масла (или растительного);
- ¼ ч. л. соли;
- 1¼ стакана муки (примерно 160 г);
- 1 ст. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- немного оливкового масла для сковороды.
Как приготовить панкейки с тыквой: пошагово
1. В большой миске взбейте яйца с сахаром до однородности.
2. Добавьте тыквенное пюре, кефир, оливковое масло и соль, хорошо перемешайте венчиком.
3. В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем и корицей, затем вмешайте сухую смесь в тыквенную массу.
4. Дайте тесту отдохнуть 5–10 минут — так панкейки получатся пышнее.
5. Разогрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом.
6. Выкладывайте примерно по 2–3 ст. л. теста на один панкейк. Жарьте с первой стороны около 2 минут, пока на поверхности не появятся и не начнут лопаться пузырьки.
7. Переверните только один раз и жарьте ещё около 2 минут до золотистой корочки. Если панкейки румянятся слишком быстро, уменьшите огонь.
8. Повторяйте с остальным тестом, при необходимости добавляя масло. Подавайте тёплыми с кленовым сиропом.
Вкуснее всего панкейки с тыквой — тёплыми, с кленовым сиропом, мёдом или ломтиками банана. По желанию посыпьте измельчёнными орехами пекан. Если тесто кажется слишком густым, добавьте 2–4 столовые ложки кефира — консистенция зависит от плотности тыквенного пюре.
Ранее Politeka сообщала, рецепт панкейков на дрожжах: хитрость, которая делает их похожими на пончики.
Также Politeka писала, рецепт банановых панкейков без лишнего сахара: готовятся без лишних усилий.
Как сообщала Politeka, вкусные панкейки на завтрак: быстрый рецепт мягких и воздушных оладий.