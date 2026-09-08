Панкейки с тыквой — это вкус тыквенного пирога в форме воздушных блинчиков: нежные, влажные и очень ароматные. Готовить их легко, ведь тесто можно замешивать из холодных ингредиентов прямо из холодильника.

Рецепт идеальных панкейков с яблоками мы уже публиковали — а панкейки с тыквой готовятся немного иначе: благодаря тыквенному пюре они получаются ещё нежнее и влажнее. По вкусу это блюдо напоминает тыквенный пирог в форме блинчиков, поэтому это идеальный вариант для уютного осеннего завтрака.

Рецепт простой и быстрый: не нужно ждать, пока ингредиенты нагреются до комнатной температуры, — всё можно брать холодным сразу из холодильника. Подавайте панкейки с тыквой с кленовым сиропом, мёдом или бананом.

Ингредиенты для панкейков с тыквой

2 крупных яйца;

2 ст. л. сахара;

1 стакан тыквенного пюре (примерно 240 г);

1 стакан кефира или нежирной пахты (240 мл);

2 ст. л. оливкового масла (или растительного);

¼ ч. л. соли;

1¼ стакана муки (примерно 160 г);

1 ст. л. разрыхлителя;

1 ч. л. молотой корицы;

немного оливкового масла для сковороды.

Как приготовить панкейки с тыквой: пошагово

1. В большой миске взбейте яйца с сахаром до однородности.

2. Добавьте тыквенное пюре, кефир, оливковое масло и соль, хорошо перемешайте венчиком.

3. В отдельной миске просейте муку с разрыхлителем и корицей, затем вмешайте сухую смесь в тыквенную массу.

4. Дайте тесту отдохнуть 5–10 минут — так панкейки получатся пышнее.

5. Разогрейте большую антипригарную сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом.

6. Выкладывайте примерно по 2–3 ст. л. теста на один панкейк. Жарьте с первой стороны около 2 минут, пока на поверхности не появятся и не начнут лопаться пузырьки.

7. Переверните только один раз и жарьте ещё около 2 минут до золотистой корочки. Если панкейки румянятся слишком быстро, уменьшите огонь.

8. Повторяйте с остальным тестом, при необходимости добавляя масло. Подавайте тёплыми с кленовым сиропом.

Вкуснее всего панкейки с тыквой — тёплыми, с кленовым сиропом, мёдом или ломтиками банана. По желанию посыпьте измельчёнными орехами пекан. Если тесто кажется слишком густым, добавьте 2–4 столовые ложки кефира — консистенция зависит от плотности тыквенного пюре.

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