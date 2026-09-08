Восени акційні ставки за гривневими вкладами сягають 17,5% річних, але після сплати податків вкладник отримає помітно менше, ніж обіцяє реклама.

У вересні на депозитному ринку традиційно стартує осінній сезон конкуренції банків за заощадження українців. Середні ставки за гривневими вкладами триматимуться в межах 13,5–16% річних, а акційні пропозиції сягатимуть 17,5%. Проте орієнтуватися лише на велику цифру в рекламі — помилка: після сплати податків вкладник отримає помітно менше, адже чиста дохідність за пів року становить близько 6,74%.

Які ставки пропонують банки восени

Розрахунками чистого доходу за вкладами на 20, 50 і 100 тисяч гривень поділився директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. За його прогнозом, у вересні найпоширеніші ставки за тримісячними вкладами становитимуть 13,5–14,5%, за шестимісячними — 14,5–15,5%, а за депозитами на 9–12 місяців — близько 14,5–16% річних.

Ще на 1–2 процентних пункти вище банки платитимуть за акційними програмами, вкладами «для нових грошей» або при відкритті депозиту через мобільний застосунок. На політику банків впливатимуть облікова ставка НБУ, інфляція, конкуренція та потреба у довгостроковому гривневому фінансуванні. Якщо облікова ставка залишиться на рівні 15,5%, суттєвих змін у дохідності депозитів до кінця листопада очікувати не варто.

Скільки заробить вкладник під 17,5%

Головний показник для вкладника — не рекламна ставка, а чистий дохід після оподаткування. У 2026 році відсотки за депозитами оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовим збором 5%, тобто сумарне податкове навантаження становить 23%.

Для прикладу взято шестимісячний вклад під 17,5% річних, відкритий 1 жовтня 2026 року і завершений 1 квітня 2027 року, без капіталізації відсотків. При вкладі 20 тисяч гривень нарахований дохід становитиме 1 750 гривень, але після податків вкладник отримає близько 1 347,5 гривні — разом 21 347,5 гривні.

Із 50 тисяч гривень дохід складе 4 375 гривень, чистими залишиться приблизно 3 368,75 гривні (підсумкова сума — 53 368,75 гривні). А зі 100 тисяч гривень нарахують 8 750 гривень відсотків, з яких після сплати податків залишиться близько 6 737,5 гривні — разом 106 737,5 гривні.

Чиста дохідність за пів року для будь-якої з цих сум становить близько 6,74%. Саме цю цифру варто порівнювати з іншими способами збереження грошей.

Депозит чи долар: що вигідніше

Чистий дохід дозволяє порівняти вклад із курсом валют або інфляцією. Якщо припустити, що 1 жовтня 2026 року долар коштуватиме 45,5 гривні, то для отримання аналогічних 6,74% доходу курс на 1 квітня 2027 року має зрости приблизно до 48,57 гривні за долар. При стартовому курсі 45–46 гривень поріг рівності становить 48–49,1 гривні за долар.

Реальний валютний поріг буде ще вищим через банківську й обмінну курсову різницю під час купівлі та зворотного продажу валюти. Тож гривневий депозит виграє у купівлі долара, лише якщо валюта суттєво подорожчає.

П'ять правил для вкладника цієї осені

Банкір радить дотримуватися простих правил: порівнювати чисту дохідність, а не рекламну ставку; перевіряти умови дострокового розірвання, поповнення, капіталізації та автопролонгації; не вкладати всі гроші в один строковий депозит, залишаючи частину заощаджень ліквідною; розподіляти великі суми між депозитами з різними строками; не намагатися вгадати курс чи обрати максимальну цифру в рекламі.

Гривневий депозит не має бути єдиним способом зберігання всіх заощаджень, однак залишається базовим інструментом фінансового планування. Його головні переваги — прогнозований дохід, зрозумілий строк розміщення, державна система гарантування вкладів і можливість зафіксувати ставку на кілька місяців.