Уряд збільшив максимальну тривалість виплат на проживання для переселенців із п'яти до шести шестимісячних періодів, а дітям із сімей ВПО допомогу продовжуватимуть автоматично.

Виплати на проживання для ВПО в Україні продовжили ще на пів року. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 4 вересня 2026 року.

Згідно з ухваленими змінами, максимальну тривалість отримання допомоги на проживання збільшили з п'яти до шести шестимісячних періодів. Тобто переселенці, які відповідають установленим критеріям, зможуть отримувати виплату ще протягом одного додаткового шестимісячного періоду.

Дітям виплату продовжать автоматично

Окремо уряд змінив механізм продовження виплат для дітей, які входять до складу родини ВПО та мають право на допомогу. Їм виплату на наступний шестимісячний період продовжуватимуть автоматично — повторно подавати заяву не потрібно.

Також Кабінет Міністрів уточнив порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України. Це має спростити переселенцям процедуру відновлення виплат, якщо їх призупинили або припинили безпідставно.

Як реагують у парламенті

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев назвав таке рішення необхідним. За його словами, підтримка переселенців має також охоплювати працевлаштування, забезпечення житлом та інтеграцію в громади.

Хто може отримати допомогу

Допомогу на проживання й надалі призначатимуть внутрішньо переміщеним особам, які відповідають установленим критеріям програми. Передусім ідеться про обмеження щодо доходу родини та її майнового стану. Рішення про призначення чи відмову ухвалюють органи Пенсійного фонду.

Тим, кому виплату припинили, доступний уточнений порядок оскарження: звернутися можна до відділення Пенсійного фонду за місцем фактичного проживання, надавши документи, які підтверджують право на допомогу.

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