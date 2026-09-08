Правительство увеличило максимальную продолжительность выплат на проживание для переселенцев с пяти до шести шестимесячных периодов, а детям из семей ВПЛ помощь будут продлевать автоматически.

Выплаты на проживание для ВПЛ в Украине продлили еще на полгода. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 4 сентября 2026 года.

Согласно принятым изменениям, максимальную продолжительность получения помощи на проживание увеличили с пяти до шести шестимесячных периодов. То есть переселенцы, отвечающие установленным критериям, смогут получать выплату еще в течение одного дополнительного шестимесячного периода.

Детям выплату продлят автоматически

Отдельно правительство изменило механизм продления выплат для детей, входящих в состав семьи ВПЛ и имеющих право на помощь. Им выплату на следующий шестимесячный период будут продлевать автоматически — повторно подавать заявление не нужно.

Также Кабинет Министров уточнил порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины. Это должно упростить переселенцам процедуру восстановления выплат, если их приостановили или прекратили безосновательно.

Как реагируют в парламенте

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев назвал такое решение необходимым. По его словам, поддержка переселенцев должна также охватывать трудоустройство, обеспечение жильем и интеграцию в громады.

Кто может получить помощь

Помощь на проживание и далее будут назначать внутренне перемещенным лицам, отвечающим установленным критериям программы. Прежде всего речь идет об ограничениях по доходу семьи и ее имущественному положению. Решения о назначении или отказе принимают органы Пенсионного фонда.

Тем, кому выплату прекратили, доступен уточненный порядок обжалования: обратиться можно в отделение Пенсионного фонда по месту фактического проживания, предоставив документы, подтверждающие право на помощь.

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