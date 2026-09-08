Рецепт печені з яловичини без маринаду ми вже публікували — а ця печеня з яловичини готується повільним запіканням у духовці та доповнюється ароматною домашньою підливою із соків, що залишилися на дні форми. Завдяки трав'яній скоринці й тривалому відпочинку м'ясо виходить соковитим і ніжним, а тонкі скибки буквально тануть у роті.
Інгредієнти для печені
- 1,4–1,8 кг яловичини для запікання (верхній округлий шматок), кімнатної температури
- 3 столові ложки оливкової олії
- 1 столова ложка свіжого розмарину
- 1 столова ложка подрібненого часнику (приблизно 3 зубчики)
- 2 чайні ложки листя чебрецю (або 1/2 чайної ложки сушеного)
- 1,5 чайної ложки дрібної морської солі
- 1 чайна ложка свіжозмеленого чорного перцю
Для підливи:
- 60 мл холодної води
- 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю
- 120 мл сухого червоного вина
- 360 мл яловичого бульйону
- 1/4 чайної ложки цибулевого порошку
- 1/4 чайної ложки часникового порошку
- сіль і свіжозмелений чорний перець — на смак
- 2 столові ложки вершкового масла
Як приготувати печеню: покроково
Дістаньте яловичину з холодильника за 1,5–2 години до запікання, щоб вона нагрілася до кімнатної температури, — так м'ясо пропечеться рівномірніше. Розігрійте духовку до 230 °C.
У невеликій мисці змішайте оливкову олію, розмарин, часник, чебрець, сіль і перець. Дайте суміші постояти 5 хвилин, щоб аромати розкрилися.
Промокніть м'ясо паперовими рушниками й перев'яжіть кулінарною ниткою через кожні 2–3 см, щоб воно мало рівномірну товщину. Натріть яловичину трав'яною олією з усіх боків і викладіть на решітку всередині форми для запікання.
У найтовстішу частину м'яса вставте термостійкий термометр. Запікайте 15 хвилин за 230 °C, потім знизьте температуру до 120 °C і продовжуйте готувати приблизно 28–30 хвилин на кожні 450 г м'яса.
Готовність перевіряйте термометром: для середньої прожарки (medium rare) дістаньте м'ясо за внутрішньої температури 57–60 °C (після відпочинку вона сягне приблизно 63 °C), для середньої — за 63 °C (після відпочинку приблизно 66 °C).
Дістаньте м'ясо з духовки, накрийте форму фольгою і залиште відпочивати щонайменше 15 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.
Поки м'ясо відпочиває, приготуйте підливу. Змішайте холодну воду з кукурудзяним крохмалем і відставте. Форму з соками від запікання поставте на середній вогонь, влийте червоне вино і виваріть його наполовину. Додайте яловичий бульйон, а коли він почне легко кипіти, всипте цибулевий і часниковий порошок, сіль та перець.
Влийте крохмальну суміш і постійно помішуйте, поки підлива не загусне, — так не утворяться грудочки. Вимкніть вогонь і вмішайте вершкове масло. За бажання процідіть підливу через сито, щоб вона стала шовковистою.
Нарізайте м'ясо тонкими скибками обов'язково впоперек волокон — саме так воно залишається м'яким. Полийте скибки гарячою підливою і подавайте.
Подавайте страву з картопляним пюре, запеченими овочами або м'якими булочками, які зручно вмочувати в залишки підливи. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 3–4 днів або заморозьте на 2–3 місяці; тонко нарізане м'ясо чудово смакує й холодним у бутербродах.
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