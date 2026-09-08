Печеня з яловичини виходить напрочуд ніжною та соковитою, якщо запекти м'ясо повільно, а з соків на дні сковороди приготувати ароматну підливу. Цей рецепт не потребує складного обладнання — лише якісний шматок яловичини, трави та трохи терпіння.

Рецепт печені з яловичини без маринаду ми вже публікували — а ця печеня з яловичини готується повільним запіканням у духовці та доповнюється ароматною домашньою підливою із соків, що залишилися на дні форми. Завдяки трав'яній скоринці й тривалому відпочинку м'ясо виходить соковитим і ніжним, а тонкі скибки буквально тануть у роті.

Інгредієнти для печені

1,4–1,8 кг яловичини для запікання (верхній округлий шматок), кімнатної температури

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка свіжого розмарину

1 столова ложка подрібненого часнику (приблизно 3 зубчики)

2 чайні ложки листя чебрецю (або 1/2 чайної ложки сушеного)

1,5 чайної ложки дрібної морської солі

1 чайна ложка свіжозмеленого чорного перцю

Для підливи:

60 мл холодної води

1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю

120 мл сухого червоного вина

360 мл яловичого бульйону

1/4 чайної ложки цибулевого порошку

1/4 чайної ложки часникового порошку

сіль і свіжозмелений чорний перець — на смак

2 столові ложки вершкового масла

Як приготувати печеню: покроково

Дістаньте яловичину з холодильника за 1,5–2 години до запікання, щоб вона нагрілася до кімнатної температури, — так м'ясо пропечеться рівномірніше. Розігрійте духовку до 230 °C.

У невеликій мисці змішайте оливкову олію, розмарин, часник, чебрець, сіль і перець. Дайте суміші постояти 5 хвилин, щоб аромати розкрилися.

Промокніть м'ясо паперовими рушниками й перев'яжіть кулінарною ниткою через кожні 2–3 см, щоб воно мало рівномірну товщину. Натріть яловичину трав'яною олією з усіх боків і викладіть на решітку всередині форми для запікання.

У найтовстішу частину м'яса вставте термостійкий термометр. Запікайте 15 хвилин за 230 °C, потім знизьте температуру до 120 °C і продовжуйте готувати приблизно 28–30 хвилин на кожні 450 г м'яса.

Готовність перевіряйте термометром: для середньої прожарки (medium rare) дістаньте м'ясо за внутрішньої температури 57–60 °C (після відпочинку вона сягне приблизно 63 °C), для середньої — за 63 °C (після відпочинку приблизно 66 °C).

Дістаньте м'ясо з духовки, накрийте форму фольгою і залиште відпочивати щонайменше 15 хвилин, щоб соки рівномірно розподілилися.

Поки м'ясо відпочиває, приготуйте підливу. Змішайте холодну воду з кукурудзяним крохмалем і відставте. Форму з соками від запікання поставте на середній вогонь, влийте червоне вино і виваріть його наполовину. Додайте яловичий бульйон, а коли він почне легко кипіти, всипте цибулевий і часниковий порошок, сіль та перець.

Влийте крохмальну суміш і постійно помішуйте, поки підлива не загусне, — так не утворяться грудочки. Вимкніть вогонь і вмішайте вершкове масло. За бажання процідіть підливу через сито, щоб вона стала шовковистою.

Нарізайте м'ясо тонкими скибками обов'язково впоперек волокон — саме так воно залишається м'яким. Полийте скибки гарячою підливою і подавайте.

Подавайте страву з картопляним пюре, запеченими овочами або м'якими булочками, які зручно вмочувати в залишки підливи. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 3–4 днів або заморозьте на 2–3 місяці; тонко нарізане м'ясо чудово смакує й холодним у бутербродах.

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