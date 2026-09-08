Гречка в Україні вже не вперше переживає різкий ціновий стрибок. За десять років кілограм крупи подорожчав майже вп'ятеро, суттєво подешевшав, а тепер знову пішов угору — найближчим часом він може перевищити 85 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні знову привернули увагу покупців — гречка, яка ще у 2024 році в середньому коштувала 29,52 гривні за кілограм, тепер продається дорожче ніж за 70 гривень. Про те, як змінювалася вартість цієї крупи протягом десяти років, розповіли у Фактах ICTV із посиланням на дані Держстату.

Як змінювалася ціна гречки за 10 років

У 2016 році середня ціна гречки становила 30,20 гривні за кілограм, а влітку в окремих регіонах сягала 35–40 гривень через скорочення посівних площ і дефіцит продукції. До грудня ситуація стабілізувалася — кілограм крупи подешевшав до 28,37 гривні. У 2017-му середньорічна ціна знизилася до 25,40 гривні, а до грудня гречка коштувала вже 22,40 гривні за кілограм.

У 2018 році середня споживча ціна гречки опустилася приблизно до 18,20 гривні за кілограм: на ринку було достатньо пропозиції, а високі обсяги виробництва стримували подорожчання. У 2019-му ціна піднялася до 20,21 гривні, проте в грудні Держстат зафіксував уже 27,77 гривні — після тривалого періоду низьких цін аграрії почали скорочувати посіви.

У 2020 році через ажіотаж на тлі початку пандемії COVID-19 гречка подорожчала ще сильніше: у березні-квітні ціна сягала 43,22 гривні за кілограм, а середньорічна склала 34,89 гривні. У 2021-му середня ціна зросла до 42,06 гривні, а в грудні — до 47,77 гривні. В Інституті аграрної економіки таке подорожчання пояснювали зростанням витрат аграріїв на пальне, добрива та інші ресурси.

Найбільший стрибок припав на 2022 рік. Після початку повномасштабного вторгнення порушилися виробничі та логістичні ланцюги, а попит на продукти тривалого зберігання знову зріс. За даними Держстату, середня ціна гречки за підсумками року становила 73,15 гривні за кілограм, а в серпні досягла рекордних 96,01 гривні.

Після рекордних цін ситуація змінилася: у 2023 році середня ціна гречки знизилася до 49,99 гривні, а у 2024-му — до 29,52 гривні за кілограм. У Інституті аграрної економіки пояснювали це тим, що після різкого подорожчання аграрії збільшили площі вирощування, тож пропозиція зросла і ціна пішла вниз.

У 2025 році гречка знову подорожчала — середня ціна зросла до 37,32 гривні, а в грудні досягла 44,88 гривні за кілограм. Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна звертала увагу на різке скорочення посівів: якщо у 2023 році під культуру відводили близько 147,9 тисячі гектарів, то у 2025-му — лише 58,5 тисячі гектарів.

Скільки коштує гречка зараз

Роздрібна ціна залежить від магазину, виробника та фасування. Наприклад, в АТБ гречка «Розумний вибір» коштує 65,90 гривні за кілограм, а у VARUS упаковка вагою 900 грамів продається за 55,90 гривні — це приблизно 62,11 гривні за кілограм.

Що буде з ціною далі

Керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка вважає, що середня ціна гречки найближчим часом може перевищити 85 гривень за кілограм. Такий сценарій він пов'язує з можливим подорожчанням круп приблизно на 15%, про яке раніше говорили в Міністерстві аграрної політики.

Водночас Гопка не очікує дефіциту гречки: за його оцінкою, врожай може перевищити 80 тисяч тонн, тож ідеться передусім про можливе подорожчання, а не про зникнення крупи з полиць магазинів. Якщо ажіотаж спаде, а урожай справді буде хорошим, тиск на ціну послабиться.

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