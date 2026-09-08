Гречка в Украине уже не впервые переживает резкий ценовой скачок. За десять лет килограмм крупы подорожал почти в пять раз, существенно подешевел, а теперь снова пошел вверх — в ближайшее время он может превысить 85 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине снова привлекли внимание покупателей — гречка, которая еще в 2024 году в среднем стоила 29,52 гривни за килограмм, теперь продается дороже 70 гривень. О том, как менялась стоимость этой крупы на протяжении десяти лет, рассказали в «Фактах ICTV» со ссылкой на данные Госстата.

Как менялась цена гречки за 10 лет

В 2016 году средняя цена гречки составляла 30,20 гривни за килограмм, а летом в отдельных регионах достигала 35–40 гривень из-за сокращения посевных площадей и дефицита продукции. К декабрю ситуация стабилизировалась — килограмм крупы подешевел до 28,37 гривни. В 2017-м среднегодовая цена снизилась до 25,40 гривни, а к декабрю гречка стоила уже 22,40 гривни за килограмм.

В 2018 году средняя потребительская цена гречки опустилась примерно до 18,20 гривни за килограмм: на рынке было достаточно предложения, а высокие объемы производства сдерживали подорожание. В 2019-м цена поднялась до 20,21 гривни, однако в декабре Госстат зафиксировал уже 27,77 гривни — после длительного периода низких цен аграрии начали сокращать посевы.

В 2020 году из-за ажиотажа на фоне начала пандемии COVID-19 гречка подорожала еще сильнее: в марте-апреле цена достигала 43,22 гривни за килограмм, а среднегодовая составила 34,89 гривни. В 2021-м средняя цена выросла до 42,06 гривни, а в декабре — до 47,77 гривни. В Институте аграрной экономики такое подорожание объясняли ростом затрат аграриев на топливо, удобрения и другие ресурсы.

Самый большой скачок пришелся на 2022 год. После начала полномасштабного вторжения нарушились производственные и логистические цепочки, а спрос на продукты длительного хранения снова вырос. По данным Госстата, средняя цена гречки по итогам года составила 73,15 гривни за килограмм, а в августе достигла рекордных 96,01 гривни.

После рекордных цен ситуация изменилась: в 2023 году средняя цена гречки снизилась до 49,99 гривни, а в 2024-м — до 29,52 гривни за килограмм. В Институте аграрной экономики объясняли это тем, что после резкого подорожания аграрии увеличили площади выращивания, поэтому предложение выросло и цена пошла вниз.

В 2025 году гречка снова подорожала — средняя цена выросла до 37,32 гривни, а в декабре достигла 44,88 гривни за килограмм. Научный сотрудник Института аграрной экономики Светлана Черемисина обращала внимание на резкое сокращение посевов: если в 2023 году под культуру отводили около 147,9 тысячи гектаров, то в 2025-м — лишь 58,5 тысячи гектаров.

Сколько стоит гречка сейчас

Розничная цена зависит от магазина, производителя и фасовки. Например, в АТБ гречка «Розумний вибір» стоит 65,90 гривни за килограмм, а в VARUS упаковка весом 900 граммов продается за 55,90 гривни — это примерно 62,11 гривни за килограмм.

Что будет с ценой дальше

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка считает, что средняя цена гречки в ближайшее время может превысить 85 гривень за килограмм. Такой сценарий он связывает с возможным подорожанием круп примерно на 15%, о котором ранее говорили в Министерстве аграрной политики.

В то же время Гопка не ожидает дефицита гречки: по его оценке, урожай может превысить 80 тысяч тонн, поэтому речь идет прежде всего о возможном подорожании, а не об исчезновении крупы с полок магазинов. Если ажиотаж спадет, а урожай действительно будет хорошим, давление на цену ослабнет.

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