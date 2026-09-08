Яблочный пирог в порционных формочках — быстрый десерт, в котором хрустящее слоёное тесто сочетается с карамельной яблочной начинкой. Готовится без долгого замешивания теста.

Рецепт яблочного пирога с соусной начинкой мы уже публиковали — а этот яблочный пирог готовится в формочках для маффинов и получается аккуратным порционным десертом. В отличие от классического большого пирога, его не нужно резать: каждый мини-пирожок — уже готовая порция. Основу делаем из готового слоёного теста, поэтому замешивать ничего не придётся. А карамельная начинка из яблок выходит нежной и ароматной — и готовится она всего за пару минут.

Ингредиенты для яблочного пирога

1 лист замороженного слоёного теста (разморозить)

3 яблока, нарезанных кубиками

2 ч. л. лимонного сока

1 ст. л. воды

1 ¾ ч. л. специй для тыквенного пирога (смесь корицы, имбиря, мускатного ореха и гвоздики)

1 ч. л. муки

¼ стакана дульсе де лече (карамелизованное сгущённое молоко)

Как приготовить яблочный пирог: пошагово

Разогрейте духовку до 190 °C и смажьте форму для мини-маффинов кулинарным спреем или маслом. Раскатайте слоёное тесто и формочкой для печенья диаметром около 10 см вырежьте 12 кругов. Выложите каждый круг в углубление формы, формируя основу для мини-пирога. Поставьте форму в холодильник, пока готовите яблочную начинку.

Приготовьте начинку: в миске, пригодной для микроволновки, смешайте яблоки, лимонный сок, воду, специи и муку. Добавьте дульсе де лече и перемешайте до однородности. Накройте миску и готовьте в микроволновке на максимальной мощности 2 минуты, затем перемешайте и отставьте.

Достаньте форму из холодильника и выложите примерно по 1 столовой ложке начинки в каждую основу из теста, стараясь, чтобы яблоки выступали немного выше края формы. Выпекайте, пока тесто не станет золотистым, а яблоки мягкими, — примерно 20 минут. Достаньте из духовки и слегка остудите перед подачей.

Подавайте мини-яблочные пироги тёплыми — можно дополнить шариком ванильного мороженого или ложкой взбитых сливок. Также они вкусны и полностью остывшими, поэтому их удобно брать с собой на пикник или давать детям в школу. Остатки храните в герметичном контейнере до 2–3 дней, но вкуснее всего они сразу после выпекания.

Ранее Politeka сообщала, как приготовить тёртый пирог с яблоками, который вкуснее классического.

Также Politeka писала, как сделать перевёрнутый пирог со сливами с сочной начинкой.

Как сообщала Politeka, рецепт идеального бисквита с пышным тестом, которое не оседает.