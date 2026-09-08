Яблучний пиріг у порційних формочках — швидкий десерт, у якому хрустке листкове тісто поєднується з карамельною яблучною начинкою. Готується без довгого замішування тіста.

Рецепт яблучного пирога з соусною начинкою ми вже публікували — а цей яблучний пиріг готується у формочках для мафінів і виходить акуратним порційним десертом. На відміну від класичного великого пирога, його не потрібно різати: кожен міні-пиріжок — уже готова порція. Основу робимо з готового листкового тіста, тому замішувати нічого не доведеться. А карамельна начинка з яблук виходить ніжною та ароматною — і готується вона лише за пару хвилин.

Інгредієнти для яблучного пирога

1 лист замороженого листкового тіста (розморозити)

3 яблука, нарізані кубиками

2 ч. л. лимонного соку

1 ст. л. води

1 ¾ ч. л. прянощів для гарбузового пирога (суміш кориці, імбиру, мускатного горіха та гвоздики)

1 ч. л. борошна

¼ склянки дульсе де лече (карамелізоване згущене молоко)

Як приготувати яблучний пиріг: покроково

Розігрійте духовку до 190 °C і змастіть форму для міні-мафінів кулінарним спреєм або олією. Розкачайте листкове тісто й формочкою для печива діаметром близько 10 см виріжте 12 кругів. Викладіть кожен круг у заглиблення форми, формуючи основу для міні-пирога. Поставте форму в холодильник, поки готуєте яблучну начинку.

Приготуйте начинку: у мисці, придатній для мікрохвильовки, змішайте яблука, лимонний сік, воду, прянощі та борошно. Додайте дульсе де лече й перемішайте до однорідності. Накрийте миску та готуйте в мікрохвильовці на максимальній потужності 2 хвилини, потім перемішайте та відставте.

Дістаньте форму з холодильника й викладіть приблизно по 1 столовій ложці начинки в кожну основу з тіста, намагаючись, щоб яблука виступали трохи вище за край форми. Випікайте, поки тісто не стане золотистим, а яблука м'якими, — приблизно 20 хвилин. Дістаньте з духовки та злегка остудіть перед подачею.

Подавайте міні-яблучні пироги теплими — можна доповнити кулькою ванільного морозива або ложкою збитих вершків. Також вони смакують і повністю охолодженими, тож їх зручно брати із собою на пікнік чи давати дітям у школу. Залишки зберігайте в герметичному контейнері до 2–3 днів, але найсмачніші вони одразу після випікання.

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