Через знищення частини складів холодної продукції на Київщині в Україні можуть подорожчати молочні та заморожені продукти. За прогнозом Всеукраїнської аграрної ради, перебудова логістики може додати до вартості товарів близько 10–15%.

Ціни на продукти в Україні можуть помітно зрости вже найближчим часом — найбільше це торкнеться молочної та замороженої продукції. Причина — знищення значної частини складів холодної продукції на Київщині, через що виробникам доведеться перебудовувати логістику.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, повідомляє AgroPolit. За його словами, перебудова логістики після втрати складських потужностей може автоматично додати до вартості продукції близько 10–15%.

Водночас остаточний розмір подорожчання залежатиме від того, чи зможуть виробники та торговельні мережі домовитися про нові умови постачання.

Чому дорожчає саме охолоджена продукція

Найбільше від таких змін потерпає продукція, яка потребує безперервного охолодження від моменту виробництва до продажу — молоко, кисломолочні вироби, сири, а також заморожені напівфабрикати, овочі та м'ясо.

Суперечки виробників і ритейлу

Марчук зазначив, що нині між виробниками та ритейлом виникають суперечки щодо відповідальності за зіпсований товар. За попередніми контрактами після доставки продукції до магазину вона переходила у власність торговельної мережі, тому подальші витрати та ризики лягали на ритейл.

На думку експерта, нинішня ситуація може змусити частину виробників відмовлятися від додаткових ризиків. Це потенційно здатне уповільнити наповнення полиць магазинів, оскільки наразі основною проблемою залишається саме перебудова логістичних ланцюгів.

Що це означає для покупців

Для споживачів зростання витрат на логістику найімовірніше позначиться на цінниках у магазинах. Експерт не називає точної дати, коли вартість може змінитися, однак попереджає, що саме молочні та заморожені товари перебувають у зоні найбільшого ризику подорожчання.

Раніше Politeka повідомляла, на скільки зросли ціни в супермаркетах України.

Також Politeka повідомляла, ціни на які продовольчі товари помітно зросли у Львівській області.