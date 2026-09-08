Из-за уничтожения части складов холодной продукции на Киевщине в Украине могут подорожать молочные и замороженные продукты. По прогнозу Всеукраинского аграрного совета, перестройка логистики может добавить к стоимости товаров около 10–15%.

Цены на продукты в Украине могут заметно вырасти уже в ближайшее время — больше всего это коснется молочной и замороженной продукции. Причина — уничтожение значительной части складов холодной продукции на Киевщине, из-за чего производителям придется перестраивать логистику.

Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает AgroPolit. По его словам, перестройка логистики после потери складских мощностей может автоматически добавить к стоимости продукции около 10–15%.

В то же время окончательный размер подорожания будет зависеть от того, смогут ли производители и торговые сети договориться о новых условиях поставки.

Почему дорожает именно охлажденная продукция

Больше всего от таких изменений страдает продукция, требующая непрерывного охлаждения с момента производства до продажи — молоко, кисломолочные изделия, сыры, а также замороженные полуфабрикаты, овощи и мясо.

Споры производителей и ритейла

Марчук отметил, что сейчас между производителями и ритейлом возникают споры об ответственности за испорченный товар. По предыдущим контрактам после доставки продукции в магазин она переходила в собственность торговой сети, поэтому дальнейшие расходы и риски ложились на ритейл.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация может заставить часть производителей отказываться от дополнительных рисков. Это потенциально способно замедлить наполнение полок магазинов, поскольку сейчас основной проблемой остается именно перестройка логистических цепочек.

Что это значит для покупателей

Для потребителей рост расходов на логистику, скорее всего, отразится на ценниках в магазинах. Эксперт не называет точной даты, когда стоимость может измениться, однако предупреждает, что именно молочные и замороженные товары находятся в зоне наибольшего риска подорожания.

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