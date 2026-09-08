Украинцы, ухаживающие за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, могут оформить ежемесячную государственную помощь. Максимальный размер выплаты в 2026 году — 3 209 гривен, но сумма рассчитывается индивидуально.

Государственная денежная помощь в Украине имеет множество разных программ, и одна из них — ежемесячная выплата для людей, которые ухаживают за близким человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому назначают такую помощь, какой ее максимальный размер и куда обращаться за оформлением, сообщает 24 Канал.

Кто может оформить ежемесячную помощь

Государство предусмотрело финансовую поддержку для украинцев, которые фактически проживают вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и ухаживают за ним. Максимальный размер такой выплаты в 2026 году составляет 3 209 гривен в месяц, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма рассчитывается индивидуально — она зависит от совокупного дохода всех членов семьи за последние полгода. При этом, чтобы деньги поступили на счет, человек с инвалидностью должен нуждаться в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.

Важное условие — совместная регистрация или фактическое проживание заявителя и лица, за которым осуществляется уход, на одной жилплощади. При этом тот факт, что ухаживающий работает, никак не влияет на право получать помощь.

На какой срок назначают выплату

Обычно такую помощь государство назначает на 6 месяцев. Однако для неработающих пенсионеров-опекунов этот срок сразу продлевают до одного года.

Деньги начинают начислять с месяца обращения, если успеть подать полный пакет документов до конца календарного месяца. Оформить заявку можно в сервисных центрах ПФУ, местных ЦНАПах или через уполномоченных лиц местных советов.

Какие документы нужны

Для успешного оформления понадобятся: заявление, декларация о доходах семьи, заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода и справка МСЭК об установлении инвалидности.

Если заявитель и человек с инвалидностью прописаны по разным адресам, но живут вместе, дополнительно придется получить Акт обследования материально-бытовых условий от местного совета.

Что делать, если врачи отказывают в справке

На практике украинцы часто сталкиваются с тем, что врачебно-консультативные комиссии (ВКК) отказываются выдавать заключение о необходимости ухода, требуя предварительного стационарного лечения больного.

Однако приказ Министерства здравоохранения Украины № 667 от 2013 года содержит исчерпывающий перечень оснований для выдачи документа. Главным критерием является наличие ограничений жизнедеятельности из-за психического расстройства — например, проблемы с самообслуживанием или контролем поведения.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто может получить выплаты на проживание.

Также Politeka сообщала, новая денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: кому выплаты будут зачисляться на специальный счет.