Государственная денежная помощь в Украине имеет множество разных программ, и одна из них — ежемесячная выплата для людей, которые ухаживают за близким человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кому назначают такую помощь, какой ее максимальный размер и куда обращаться за оформлением, сообщает 24 Канал.

Кто может оформить ежемесячную помощь

Государство предусмотрело финансовую поддержку для украинцев, которые фактически проживают вместе с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и ухаживают за ним. Максимальный размер такой выплаты в 2026 году составляет 3 209 гривен в месяц, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сумма рассчитывается индивидуально — она зависит от совокупного дохода всех членов семьи за последние полгода. При этом, чтобы деньги поступили на счет, человек с инвалидностью должен нуждаться в постоянном постороннем уходе по заключению врачебной комиссии.

Важное условие — совместная регистрация или фактическое проживание заявителя и лица, за которым осуществляется уход, на одной жилплощади. При этом тот факт, что ухаживающий работает, никак не влияет на право получать помощь.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Днепропетровской области

На какой срок назначают выплату

Обычно такую помощь государство назначает на 6 месяцев. Однако для неработающих пенсионеров-опекунов этот срок сразу продлевают до одного года.

Деньги начинают начислять с месяца обращения, если успеть подать полный пакет документов до конца календарного месяца. Оформить заявку можно в сервисных центрах ПФУ, местных ЦНАПах или через уполномоченных лиц местных советов.

Какие документы нужны

Для успешного оформления понадобятся: заявление, декларация о доходах семьи, заключение врачебной комиссии о необходимости постоянного ухода и справка МСЭК об установлении инвалидности.

Если заявитель и человек с инвалидностью прописаны по разным адресам, но живут вместе, дополнительно придется получить Акт обследования материально-бытовых условий от местного совета.

Что делать, если врачи отказывают в справке

На практике украинцы часто сталкиваются с тем, что врачебно-консультативные комиссии (ВКК) отказываются выдавать заключение о необходимости ухода, требуя предварительного стационарного лечения больного.

Однако приказ Министерства здравоохранения Украины № 667 от 2013 года содержит исчерпывающий перечень оснований для выдачи документа. Главным критерием является наличие ограничений жизнедеятельности из-за психического расстройства — например, проблемы с самообслуживанием или контролем поведения.

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