Баклажаны в духовке — это простое и вкусное блюдо, которое получается нежным и «мясистым» без лишнего масла со сковороды. Секрет — щедро смазать ломтики оливковым маслом и запечь при высокой температуре.

Рецепт икры из баклажанов мы уже публиковали — а баклажаны в духовке готовятся совсем иначе: без сковороды, большого количества масла и лишних хлопот.

Правильно запечённый баклажан становится нежным и «мясистым», поэтому его часто называют отличной овощной альтернативой мясу. Этот рецепт баклажанов в духовке — самый простой способ запекания, который подходит и для большой компании, и для лёгкого ужина на двоих.

Ингредиенты для баклажанов в духовке

1 средний баклажан, нарезанный ломтиками толщиной примерно 1,2 см

1 чайная ложка морской соли

чёрный перец — по вкусу

оливковое масло с лёгким ароматом — для смазывания

для подачи (по желанию): помидор, зубчик чеснока, майонез, свежий базилик, кинза или зелёный лук

Как приготовить баклажаны в духовке: пошагово

Шаг 1. Разогрейте духовку до 230 °C. Застелите противень пергаментом, а решётку установите посередине духовки.

Шаг 2. Приправьте каждый ломтик баклажана с обеих сторон морской солью и чёрным перцем.

Шаг 3. Щедро смажьте обе стороны каждого ломтика оливковым маслом. Это помогает баклажанам не пересыхать и равномерно подрумяниваться.

Шаг 4. Выложите ломтики на подготовленный противень и запекайте 12–15 минут, пока они не станут мягкими и не подрумянятся снизу.

Шаг 5. Достаньте баклажаны в духовке из печи и дайте им немного остыть.

Запечённые ломтики можно подавать как самостоятельную закуску или составить из них открытые сэндвичи: поджарьте срез чиабатты, смажьте чесночным майонезом (4 столовые ложки майонеза и 1 измельчённый зубчик чеснока), выложите 2 ломтика баклажана и кружочек помидора, а сверху добавьте свежую зелень — базилик, кинзу или зелёный лук. Храните запечённые баклажаны в холодильнике в герметичном контейнере до 2 дней.

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