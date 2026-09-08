Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 9 по 15 сентября показывает перепад температур до 7° и осадки в конце периода: максимум +25° ожидается в среду, 9 сентября, а минимум +18° — в понедельник, 14 сентября.

синоптики обновили прогноз погоды в Киевской области еще в начале месяца, а новый прогноз на неделю с 9 по 15 сентября показывает, что после теплых дней регион накроют дожди и заметный перепад температур.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели будут колебаться от +18° до +25°.

В среду, 9 сентября, в Киевской области ожидается самый теплый день недели — воздух прогреется до +25°, ночью столбики термометров опустятся до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В четверг, 10 сентября, температура днем удержится на отметке +25°, ночью — +15°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В пятницу, 11 сентября, воздух прогреется лишь до +21°, а ночью — до +15°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В субботу, 12 сентября, днем ожидается +22°, ночью — +15°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 13 сентября, столбики термометров днем опустятся до +21°, ночью — до +14°. Облачность переменная, и синоптики уже прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 14 сентября, температура днем составит лишь +18° — самый прохладный день недели, ночью — +15°. Небо будет облачным, возможны осадки.

Во вторник, 15 сентября, днем удержится +18°, ночью — +15°. Облачно, синоптики прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели в Киевской области станет среда, 9 сентября, с максимумом +25°, а самым прохладным — понедельник, 14 сентября, когда температура не превысит +18°. Перепад температур за неделю составляет 7°. Осадки прогнозируют в воскресенье, 13 сентября, а также в понедельник и вторник, 14–15 сентября.

Из-за прогнозируемого перепада температур до 7° синоптики советуют жителям Киевщины одеваться теплее во второй половине недели, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками — воскресенье, понедельник и вторник — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги.

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