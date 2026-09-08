Рецепт запеченной курицы для праздничного стола мы уже публиковали — а куриные бедра в духовке готовятся еще проще и получаются сочными даже без кожи. Секрет в домашней смеси специй с копченой паприкой и кайенским перцем, которая придает мясу красивый карамельный цвет и насыщенный, слегка пикантный вкус.
Бедра запекаются без кожи, поэтому блюдо получается более легким, а благодаря маслу или майонезу мясо остается нежным и сочным. Готовить такую смесь специй удобно еще и потому, что вы сами контролируете количество соли.
Ингредиенты для куриных бедер в духовке
Для бедер:
- 8 куриных бедер с костью, без кожи (примерно 540 г);
- 2 ст. л. смеси специй (рецепт ниже);
- ½ ч. л. соли;
- 2 ст. л. майонеза или масла (оливкового или растительного);
- 2 ст. л. измельченной петрушки для подачи.
Для смеси специй (понадобится лишь 2 столовые ложки):
- 4 ст. л. копченой паприки;
- 3 ст. л. чесночного порошка;
- 1 ст. л. лукового порошка;
- 3 ст. л. молотого черного перца;
- 1 ч. л. кайенского перца;
- 3 ст. л. коричневого сахара.
Как приготовить куриные бедра в духовке: пошагово
Сначала приготовьте смесь специй. Соедините все ингредиенты для нее в небольшой емкости и хорошо перемешайте или встряхните. Для этого рецепта понадобятся лишь 2 столовые ложки смеси, остальное храните в закрытой посуде.
Разогрейте духовку до 230 °C, а решетку поставьте посередине. Снимите с бедер кожу и срежьте лишний жир.
Сложите бедра в большую миску или пакет, добавьте масло или майонез, 2 столовые ложки смеси специй и половину чайной ложки соли. Тщательно перемешайте, втирая специи в мясо.
Выложите бедра в форму для запекания размером примерно 23×23 см и запекайте без крышки 45–55 минут, пока мясо легко протыкается вилкой или ножом, а сок при проколе станет прозрачным. Если есть термометр, в самой толстой части мяса температура должна достичь 74 °C.
Перед подачей посыпьте бедра измельченной петрушкой.
Куриные бедра в духовке отлично сочетаются с рисом, картофельным пюре или свежим салатом. Блюдо хорошо хранится и разогревается, поэтому удобно для обедов на несколько дней. Если хотите менее острый вариант, уменьшите количество кайенского и черного перца.
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