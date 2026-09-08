Куриные бедра в духовке — простой способ получить сочное и ароматное мясо без кожи. Весь секрет — в домашней смеси специй с копченой паприкой, которая дает красивый цвет и легкую пикантность.

Рецепт запеченной курицы для праздничного стола мы уже публиковали — а куриные бедра в духовке готовятся еще проще и получаются сочными даже без кожи. Секрет в домашней смеси специй с копченой паприкой и кайенским перцем, которая придает мясу красивый карамельный цвет и насыщенный, слегка пикантный вкус.

Бедра запекаются без кожи, поэтому блюдо получается более легким, а благодаря маслу или майонезу мясо остается нежным и сочным. Готовить такую смесь специй удобно еще и потому, что вы сами контролируете количество соли.

Ингредиенты для куриных бедер в духовке

Для бедер:

8 куриных бедер с костью, без кожи (примерно 540 г);

2 ст. л. смеси специй (рецепт ниже);

½ ч. л. соли;

2 ст. л. майонеза или масла (оливкового или растительного);

2 ст. л. измельченной петрушки для подачи.

Для смеси специй (понадобится лишь 2 столовые ложки):

4 ст. л. копченой паприки;

3 ст. л. чесночного порошка;

1 ст. л. лукового порошка;

3 ст. л. молотого черного перца;

1 ч. л. кайенского перца;

3 ст. л. коричневого сахара.

Как приготовить куриные бедра в духовке: пошагово

Сначала приготовьте смесь специй. Соедините все ингредиенты для нее в небольшой емкости и хорошо перемешайте или встряхните. Для этого рецепта понадобятся лишь 2 столовые ложки смеси, остальное храните в закрытой посуде.

Разогрейте духовку до 230 °C, а решетку поставьте посередине. Снимите с бедер кожу и срежьте лишний жир.

Сложите бедра в большую миску или пакет, добавьте масло или майонез, 2 столовые ложки смеси специй и половину чайной ложки соли. Тщательно перемешайте, втирая специи в мясо.

Выложите бедра в форму для запекания размером примерно 23×23 см и запекайте без крышки 45–55 минут, пока мясо легко протыкается вилкой или ножом, а сок при проколе станет прозрачным. Если есть термометр, в самой толстой части мяса температура должна достичь 74 °C.

Перед подачей посыпьте бедра измельченной петрушкой.

Куриные бедра в духовке отлично сочетаются с рисом, картофельным пюре или свежим салатом. Блюдо хорошо хранится и разогревается, поэтому удобно для обедов на несколько дней. Если хотите менее острый вариант, уменьшите количество кайенского и черного перца.

Ранее Politeka сообщала, как сделать курицу в сливочном соусе, как из ресторана.

Также Politeka писала, как приготовить сочную курицу в кефирном маринаде.

Как сообщала Politeka, в чем секрет вкусного мяса домашней курицы в пикантном маринаде.