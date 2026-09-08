Как понять, что телефон заражен вирусом, и вовремя остановить вредоносную программу, объяснили специалисты Госспецсвязи.

Медленная работа телефона — лишь один из тревожных сигналов, на которые советуют обращать внимание специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Они объяснили, как понять, что телефон заражен вирусом, и что делать в таком случае.

Как показывает практика, обнаружить вирус на компьютере или смартфоне порой непросто. Вместе с тем существует целый ряд признаков, которые прямо указывают на заражение устройства. Рекомендации по кибергигиене на своем сайте опубликовал Профсоюз работников образования и науки Украины.

Признаки того, что телефон заражен вирусом

Первый тревожный сигнал — медленная работа устройства. Если смартфон начал выполнять команды с задержкой или загрузка программ стала дольше, это может быть признаком заражения.

Второй — быстрая разрядка батареи. Телефон разряжается значительно быстрее, чем обычно? Это тоже может быть связано с вирусом, работающим в фоновом режиме.

Насторожить должны и такие изменения:

программы открываются и закрываются самостоятельно;

появляются новые аккаунты или активные сеансы от имени неизвестных пользователей;

на устройстве появились неизвестные программы;

исчезновение или внезапное появление новых файлов;

регулярные ошибки или сообщения о них;

невозможность получить доступ к некоторым файлам или папкам;

запуск неизвестных процессов в системе;

антивирус или консоль администратора перестают работать.

Что делать, если телефон заражен вирусом

Если вы заметили любой из приведенных признаков, не медлите. Специалисты рекомендуют сразу просканировать устройство антивирусной программой и принять необходимые меры для устранения проблемы — удалить подозрительные приложения, обновить операционную систему и сменить пароли к важным аккаунтам.

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