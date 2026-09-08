З 1 вересня 2026 року старша профільна школа почала працювати у 150 академічних ліцеях по всій Україні — учні 10–12 класів зможуть обирати освітні профілі та вибіркові курси. Про нову модель навчання повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Зміни в школах з вересня торкнуться старшокласників — старша профільна школа почала працювати одразу у 150 академічних ліцеях, де учні 10–12 класів навчатимуться за новими програмами та зможуть обирати профілі й вибіркові курси.

Про запуск нової моделі навчання повідомили в Міністерстві освіти і науки України, пише РБК-Україна. Пілотний проєкт триватиме протягом 2026–2027 навчального року, а його результати мають допомогти визначити підходи для загальнонаціонального запуску профільної старшої школи вже у 2027 році.

Що зміниться у школах з 1 вересня 2026 року

Окремі зміни стосуються не лише старшокласників. Уряд оновив чотири державні стандарти загальної середньої освіти, водночас частині учнів залишили можливість завершити навчання за стандартом 2011 року. Ті школярі, які не перейшли на програму Нової української школи (НУШ), завершуватимуть 10 та 11 класи за програмою, за якою почали навчання.

Серед інших змін, які запровадили цього навчального року: для дітей за кордоном або на тимчасово окупованих територіях закріпили українознавчий компонент; у 7–9 класах збільшили навчальний час на історію та громадянську освіту; оновили підходи до інклюзивності та безбар'єрності; визначили спільні базові навчальні плани для закладів профільної середньої освіти.

Як працюватиме старша профільна школа у 10–12 класах

Старша школа стала одним із ключових напрямів змін нового навчального року. З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв по всій Україні почали пілотування нової моделі для 10–12 класів. Вона передбачає, що учні зможуть обирати освітні профілі та вибіркові курси, а ліцеї — перевірити, як працюють нові програми та механізми формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Протягом пілотного року заклади мають випробувати нові освітні програми, протестувати різні профілі й вибіркові курси, відпрацювати механізми формування індивідуальної освітньої траєкторії та перевірити на практиці роботу кар'єрних освітніх радників. Окремо триватиме професійне навчання і підтримка педагогів та управлінських команд, а також облаштування сучасних кабінетів, лабораторій та інших освітніх просторів.

Як учні зможуть обирати профілі та курси

Одне із завдань пілоту — перевірити, як організувати навчання з урахуванням індивідуального вибору школярів. Тому ліцеї не лише запроваджуватимуть нові профілі, а й перевірятимуть, як на практиці працюють різні освітні маршрути. Важливою частиною процесу стане кар'єрна орієнтація: у межах пілоту планують запустити та перевірити роботу кар'єрних освітніх радників.

Для оцінки ефективності нової моделі збиратимуть зворотний зв'язок від учнів, педагогів, батьків і керівників закладів освіти. На основі цих відгуків рішення під час пілоту можуть коригувати.

Як змінилося оцінювання у 5–9 класах

Для учнів 5–9 класів МОН також змінило підхід до оцінювання, зберігши компетентнісний підхід та академічну свободу педагогів. Тепер під час ведення журналу оцінки можна записувати без обов'язкового зазначення індексів груп результатів, а за семестр учневі дозволено виставляти одну оцінку з конкретного предмета або інтегрованого курсу.

Коли старша профільна школа запрацює по всій Україні

2026–2027 навчальний рік стане періодом пілотування нової моделі у 150 академічних ліцеях. За результатами пілоту планують сформувати підходи для загальнонаціонального старту, який запланований на 1 вересня 2027 року. Паралельно громади та заклади освіти по всій Україні готуватимуть мережу академічних ліцеїв до загального переходу на профільну старшу школу.

Ще одна зміна стосується визнання результатів навчання дітей і молоді з тимчасово окупованих територій. Відповідний порядок набуде чинності 1 січня 2027 року та має спростити і пришвидшити інтеграцію таких школярів в український освітній простір.

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