С 1 сентября 2026 года старшая профильная школа начала работать в 150 академических лицеях по всей Украине — ученики 10–12 классов смогут выбирать образовательные профили и курсы по выбору. О новой модели обучения сообщили в Министерстве образования и науки.

Изменения в школах с сентября коснутся старшеклассников — старшая профильная школа начала работать сразу в 150 академических лицеях, где ученики 10–12 классов будут учиться по новым программам и смогут выбирать профили и курсы по выбору.

О запуске новой модели обучения сообщили в Министерстве образования и науки Украины, пишет РБК-Украина. Пилотный проект продлится в течение 2026–2027 учебного года, а его результаты должны помочь определить подходы для общенационального запуска профильной старшей школы уже в 2027 году.

Что изменится в школах с 1 сентября 2026 года

Отдельные изменения касаются не только старшеклассников. Правительство обновило четыре государственных стандарта общего среднего образования, при этом части учеников оставили возможность завершить обучение по стандарту 2011 года. Те школьники, которые не перешли на программу Новой украинской школы (НУШ), будут завершать 10 и 11 классы по программе, по которой начали обучение.

Среди других изменений, введенных в этом учебном году: для детей за границей или на временно оккупированных территориях закрепили украиноведческий компонент; в 7–9 классах увеличили учебное время на историю и гражданское образование; обновили подходы к инклюзивности и безбарьерности; определили общие базовые учебные планы для учреждений профильного среднего образования.

Как будет работать старшая профильная школа в 10–12 классах

Старшая школа стала одним из ключевых направлений изменений нового учебного года. С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев по всей Украине начали пилотирование новой модели для 10–12 классов. Она предусматривает, что ученики смогут выбирать образовательные профили и курсы по выбору, а лицеи — проверить, как работают новые программы и механизмы формирования индивидуальной образовательной траектории.

В течение пилотного года учреждения должны испытать новые образовательные программы, протестировать различные профили и курсы по выбору, отработать механизмы формирования индивидуальной образовательной траектории и проверить на практике работу карьерных образовательных советников. Отдельно продолжится профессиональное обучение и поддержка педагогов и управленческих команд, а также обустройство современных кабинетов, лабораторий и других образовательных пространств.

Как ученики смогут выбирать профили и курсы

Одна из задач пилота — проверить, как организовать обучение с учетом индивидуального выбора школьников. Поэтому лицеи не только будут вводить новые профили, но и проверять, как на практике работают различные образовательные маршруты. Важной частью процесса станет карьерная ориентация: в рамках пилота планируют запустить и проверить работу карьерных образовательных советников.

Для оценки эффективности новой модели будут собирать обратную связь от учеников, педагогов, родителей и руководителей учреждений образования. На основе этих отзывов решения во время пилота могут корректироваться.

Как изменилось оценивание в 5–9 классах

Для учеников 5–9 классов МОН также изменило подход к оцениванию, сохранив компетентностный подход и академическую свободу педагогов. Теперь при ведении журнала оценки можно записывать без обязательного указания индексов групп результатов, а за семестр ученику разрешено выставлять одну оценку по конкретному предмету или интегрированному курсу.

Когда старшая профильная школа заработает по всей Украине

2026–2027 учебный год станет периодом пилотирования новой модели в 150 академических лицеях. По результатам пилота планируют сформировать подходы для общенационального старта, запланированного на 1 сентября 2027 года. Параллельно общины и учреждения образования по всей Украине будут готовить сеть академических лицеев к общему переходу на профильную старшую школу.

Еще одно изменение касается признания результатов обучения детей и молодежи с временно оккупированных территорий. Соответствующий порядок вступит в силу 1 января 2027 года и должен упростить и ускорить интеграцию таких школьников в украинское образовательное пространство.

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