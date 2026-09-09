Рецепт твердого домашнього сиру з молока, сметани та яєць дозволяє отримати натуральний продукт, який виходить смачнішим за магазинний і коштує значно дешевше: кілограм твердого сиру в супермаркеті обходиться у 400–500 гривень.

Соус для пасти без варіння та інші прості рецепти допомагають заощаджувати, але рецепт твердого домашнього сиру економить ще більше: кілограм твердого сиру в магазині коштує щонайменше 400–500 гривень, тоді як удома його роблять із копійчаних продуктів.

За цією технологією виходить ніжний сир, який чудово поєднується з хлібом, медом і ковбасою, а готується він із простих і доступних продуктів.

Інгредієнти для домашнього сиру

1 літр молока жирністю 3,2%;

200 грамів сметани жирністю 20%;

3 яйця;

1 чайна ложка солі.

Як приготувати твердий домашній сир

Молоко вилийте в каструлю й нагрівайте, поки воно не закипить, після чого додайте сіль і перемішайте. В окремій ємності збийте яйця зі сметаною до однорідної консистенції.

Яєчно-сметанну суміш тонким струменем влийте в гаряче молоко, постійно помішуючи. Доведіть масу до кипіння та варіть 5–7 хвилин — доти, доки не з'являться великі пластівці. На цьому етапі, якщо хочете пікантніший смак, можна додати паприку, зелень або будь-які улюблені спеції.

Готову масу відкиньте на друшляк, застелений двома шарами марлі, щоб стекла сироватка. Потім загорніть сир у марлю, зверху покладіть блюдце і вантаж вагою 1–2 кілограми. Залиште все до повного охолодження, після чого сир можна нарізати скибочками та куштувати.

Як зробити сир без сметани

Якщо сметани вдома не виявилося, за тим самим принципом готують сир із сиру та молока. Для цього знадобляться 400 грамів сиру 5% жирності, 400 грамів молока 3,2%, сіль, пів чайної ложки соди та шматочок вершкового масла.

Сир заливають молоком і нагрівають до появи жовтої сироватки, не доводячи рідину до кипіння. Масу відкидають на марлю, додають соду й сіль, перемішують і плавлять на водяній бані до кремової консистенції, після чого вмішують масло. Готову масу перекладають у змащену маслом форму, розрівнюють і залишають охолоджуватися при кімнатній температурі.

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