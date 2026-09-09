Рецепт твердого домашнего сыра из молока, сметаны и яиц позволяет получить натуральный продукт, который получается вкуснее магазинного и стоит заметно дешевле: килограмм твердого сыра в супермаркете обходится в 400–500 гривен.

Соус для пасты без варки и другие простые рецепты помогают экономить, но рецепт твердого домашнего сыра экономит еще больше: килограмм твердого сыра в магазине стоит как минимум 400–500 гривен, тогда как дома его делают из копеечных продуктов.

По этой технологии получается нежный сыр, который отлично сочетается с хлебом, медом и колбасой, а готовится он из простых и доступных продуктов.

Ингредиенты для домашнего сыра

1 литр молока жирностью 3,2%;

200 граммов сметаны жирностью 20%;

3 яйца;

1 чайная ложка соли.

Как приготовить твердый домашний сыр

Молоко вылейте в кастрюлю и нагревайте, пока оно не закипит, после чего добавьте соль и перемешайте. В отдельной емкости взбейте яйца со сметаной до однородной консистенции.

Яично-сметанную смесь тонкой струйкой влейте в горячее молоко, постоянно помешивая. Доведите массу до кипения и варите 5–7 минут — пока не появятся крупные хлопья. На этом этапе, если хотите более пикантный вкус, можно добавить паприку, зелень или любые любимые специи.

Готовую массу откиньте на дуршлаг, застеленный двумя слоями марли, чтобы стекла сыворотка. Затем заверните сыр в марлю, сверху положите блюдце и груз весом 1–2 килограмма. Оставьте все до полного остывания, после чего сыр можно нарезать ломтиками и пробовать.

Как сделать сыр без сметаны

Если сметаны дома не оказалось, по тому же принципу готовят сыр из творога и молока. Для этого понадобятся 400 граммов творога 5% жирности, 400 граммов молока 3,2%, соль, пол чайной ложки соды и кусочек сливочного масла.

Творог заливают молоком и нагревают до появления желтой сыворотки, не доводя жидкость до кипения. Массу откидывают на марлю, добавляют соду и соль, перемешивают и плавят на водяной бане до кремообразной консистенции, после чего вмешивают масло. Готовую массу перекладывают в смазанную маслом форму, разравнивают и оставляют остывать при комнатной температуре.

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