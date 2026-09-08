Сменить место службы в Вооруженных силах Украины — право каждого военнослужащего, но без правильно оформленного рапорта и рекомендательного письма командование может проигнорировать запрос. Юрист Максим Колошкин объяснил, сколько длится рассмотрение рапорта о переводе и какие документы нужны.

Мобилизация и военная служба в Украине вызывают немало вопросов у военнослужащих — в частности о том, как перевестись из одной части в другую. Право на смену места службы действительно есть у каждого бойца, однако реализовать его невозможно без правильно оформленного рапорта и рекомендательного письма.

Как сообщает Новини.LIVE, разобраться в сроках и нюансах подачи помог юрист Максим Колошкин. Согласно приказу Министерства обороны Украины №531, принятому еще в 2024 году, стандартный срок принятия решения по рапорту о переводе составляет не более 14 дней.

Отсчет этих 14 дней начинается не с даты регистрации документа службой делопроизводства, а со дня фактической передачи рапорта непосредственному командиру, поступления в почтовое отделение подразделения или фиксации в электронной системе. Если непосредственный руководитель отказывается рассматривать документ, отсчет ведется от даты передачи вышестоящему командованию.

Отдельные категории рапортов рассматривают безотлагательно — не позднее чем через 48 часов. Речь идет о вопросах сохранения жизни и здоровья личного состава, выполнения боевых приказов и распоряжений, воинской дисциплины, а также отпусков по семейным или другим уважительным обстоятельствам. При этом такие сроки действуют только в системе Минобороны, Вооруженных сил и Госспецтрансслужбы: на Нацгвардию, Госпогранслужбу и СБУ они не распространяются, там работают собственные ведомственные правила.

Перевестись можно из тыловой части в боевую, между боевыми подразделениями или по состоянию здоровья на основании заключения ВЛК — если текущая должность не соответствует этому заключению. Сменить место службы разрешено как внутри ВСУ или Нацгвардии, так и между этими структурами.

Для старта процесса нужно рекомендательное письмо от командира части, которая готова принять военнослужащего. Этот документ действителен только в течение 30 дней с даты подписания, и в нем должны быть корректно указаны данные бойца и подразделения.

Как подать рапорт о переводе

Чтобы командование не проигнорировало обращение, факт подачи нужно строго фиксировать. Сделать это можно двумя способами.

Через приложение «Армия+». В разделе «Смена места службы» загружают рекомендательное письмо и военный билет (или удостоверение офицера). При наличии медицинских оснований добавляют также заключение ВЛК. Такой способ позволяет отправить запрос без согласования с непосредственным командиром. После создания документа стоит сохранить скриншоты самого рапорта, статуса обращения, номера, всех уведомлений и загруженных файлов. В случае согласования номер приказа придет прямо в приложение, а факт подачи фиксируется автоматически по дате, времени и электронной подписи.

В бумажном виде. Документ сдают в службу делопроизводства или канцелярию части. На собственной копии рапорта обязательно просят поставить регистрационный (входящий) номер, дату и подпись или другую отметку о приеме. Передавать документы должностным лицам просто в руки без регистрации нельзя — если принимать отказываются, этот факт нужно зафиксировать.

Почему процесс может затянуться

Даже при наличии всех документов рапорт могут не рассмотреть по существу или вернуть на доработку из-за элементарных ошибок оформления, неполного пакета документов или нечитаемых файлов. Здесь важно отличать недостатки собственного документа от бездействия командования. Перед окончательной отправкой стоит проверить, соответствует ли рекомендательное письмо актуальному шаблону и не истек ли срок его действия.

Юрист также напоминает: согласование запроса и фактическое издание приказа о переводе — это разные кадровые процессы, поэтому после 14 дней рассмотрения может понадобиться еще некоторое время на оформление самого приказа. Самый надежный способ не потерять обращение — подавать его через «Армию+» или требовать входящий номер в канцелярии части.

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