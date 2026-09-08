Родители, которые возвращаются на работу после рождения ребенка, могут ежемесячно получать от 8 до 12 тысяч гривен государственной помощи. Выплаты уже получают более 15 тысяч украинских семей.

Детские выплаты в Украине расширили новой программой — государство ежемесячно помогает семьям, которые выходят на работу после рождения ребенка. Выплаты по программе "єЯсла" уже получают более 15 тысяч семей.

По состоянию на начало сентября 2026 года заявления на участие в программе подали более 23 тысяч украинских семей, а общая сумма выделенного финансирования превысила 600 миллионов гривен. Такие цифры озвучила первая заместительница министра социальной политики Людмила Шемелинец, сообщает Фокус.

Сколько платят и кому

Программа "єЯсла" действует с 1 января 2026 года. Базовый размер ежемесячной помощи составляет 8 тысяч гривен. Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, получают повышенную выплату — 12 тысяч гривен ежемесячно.

Деньги начисляют со следующего месяца после достижения ребенком одного года, при условии выхода одного из родителей на работу. Выплачивают помощь до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Родители, чьим детям на 1 января 2026 года уже исполнился год, имели право получить выплату с момента старта программы — при условии подачи заявления в течение первых шести месяцев. Такой же полугодовой срок предусмотрен и для тех, кто вышел на работу позже.

На что можно потратить деньги

Выплата имеет целевое назначение: средства разрешается использовать исключительно для оплаты ухода за ребенком. Это могут быть услуги частных детских садов, оплата питания или кружков в государственных и коммунальных учреждениях, а также покупка детской одежды, обуви, игрушек и спортивных товаров.

Как оформить выплату

С августа 2026 года выплаты по программе "єЯсла" можно получать на специальный счет "Турбота про дитину" в рамках программы "Дія.Картка". Оформить карту можно через приложения банков-партнеров: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Sense Bank или Банк "Кредит Днепр".

Также подать заявление можно лично — в Пенсионном фонде, ЦНАПе или у уполномоченного лица общины. Тем, кто уже получает выплату, повторно подавать документы для перехода на новую карту не нужно.

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