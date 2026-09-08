Суп-пюре из тыквы получается особенно насыщенным, если тыкву предварительно запечь — так появляется глубокий карамелизованный вкус, которого не добиться при обычной варке.

Тыквенный крем-суп мы уже публиковали — а суп-пюре из тыквы по этому рецепту получается ещё более насыщенным благодаря одному простому шагу. Это тёплое, бархатистое и очень уютное блюдо для прохладных дней: сладковатый вкус запечённой тыквы сочетается с тёплыми специями, а бекон и кокосовое молоко делают суп сытным и кремовым.

Ингредиенты для супа-пюре из тыквы

2 небольшие сладкие тыквы примерно по 900 г каждая (или 1 более крупная примерно на 1,8 кг);

оливковое масло — для противня;

170 г бекона, нарезанного;

1 большая жёлтая луковица, нарезанная;

3 зубчика чеснока, измельчённые;

1,5 ч. л. мелкой морской соли;

0,5 ч. л. свежемолотого чёрного перца;

0,5 ч. л. молотой корицы;

0,5 ч. л. молотого мускатного ореха;

0,25 ч. л. молотого душистого перца;

4 стакана (около 1 л) овощного или куриного бульона;

0,5 стакана (120 мл) жирного несладкого кокосового молока или сливок 30–33%;

2–3 ст. л. настоящего кленового сиропа;

1/3 стакана (примерно 50 г) тыквенных семечек, поджаренных на сухой сковороде до золотистого цвета.

Как приготовить суп-пюре из тыквы: пошагово

Разогрейте духовку до 220 °C и застелите противень пергаментом. Тыкву помойте, обсушите и срежьте плодоножку. Поставьте её на плоскую сторону и аккуратно разрежьте на четверти. Ложкой выньте семена и мякоть с волокнами.

Выложите куски тыквы на противень срезом вниз и запекайте 35–40 минут, пока мякоть не будет легко протыкаться вилкой. Затем снимите кожуру и отложите тыквенную мякоть.

Большой казанок или кастрюлю с толстым дном поставьте на средний огонь. Добавьте нарезанный бекон и обжаривайте 5–6 минут, помешивая, пока он не станет хрустящим. Выньте бекон и оставьте в кастрюле 3 ст. л. вытопленного жира.

Добавьте лук и обжаривайте до мягкости примерно 6–7 минут. Всыпьте чеснок, соль, перец, корицу, мускатный орех и душистый перец, готовьте ещё 30–60 секунд до появления аромата.

Добавьте тыквенную мякоть и бульон, доведите до кипения. Уменьшите огонь, частично накройте крышкой и варите 15 минут.

Взбейте суп погружным блендером до однородной кремовой текстуры или перебейте частями в мощном блендере, заполняя чашу наполовину.

Влейте кокосовое молоко или сливки и снова доведите до кипения. Добавьте кленовый сироп по вкусу, при необходимости — ещё соль и перец.

Разлейте суп по тарелкам и посыпьте хрустящим беконом и тыквенными семечками.

Подавайте суп-пюре из тыквы тёплым, украсив тыквенными семечками, гренками или свежемолотым перцем. Остатки супа можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике 3–5 дней или заморозить до 3 месяцев; если после разогрева суп станет слишком густым, разбавьте его водой до нужной консистенции.

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