Подорожание продуктов в Украине продолжается: закупочные цены на свиней за две недели выросли примерно на 11% — на 8 гривен за килограмм живого веса.

Цены на продукты в Украине продолжают расти — закупочная стоимость свиней лишь за две недели прибавила около 11%.

Оценку обнародовал аналитический отдел Ассоциации «Мясной отрасли», сообщает AgroNews. На период с 7 по 13 сентября закупочную цену на живых свиней прогнозируют на уровне 79–80 грн за килограмм живого веса. Неделей ранее отраслевое объединение давало 74–75 грн/кг, а две недели назад — 71–72 грн/кг.

Показательно, что за пределами Украины ситуация иная. На немецкой бирже VEZG цена на полутуши кондиционных свиней уже третью неделю подряд держится на уровне 1,60 евро за килограмм (около 83,10 грн) без НДС. Польский рынок движется вниз: средняя цена на живых свиней на бирже CennikRolnicze составляет 5,16 злотого за килограмм (61,94 грн) против 5,36 две недели назад.

Курсовой фактор на этот раз не объясняет рост. Пересчет ассоциации дает около 51,94 грн за евро против 52,13 грн две недели назад — то есть гривна даже немного укрепилась.

Причину подорожания продуктов в Украине связывают со структурой европейского производства. По данным Destatis, в мае 2026 года в Германии осталось 14,7 тыс. хозяйств со свиноводством — на 3,6% меньше, чем годом ранее. Еврокомиссия прогнозирует снижение производства свинины в ЕС в 2026 году на 1% — до 21,76 млн тонн.

В ассоциации напоминают, что прогнозные цены на живых свиней могут отличаться по регионам Украины из-за неравномерного размещения производственных и перерабатывающих мощностей.

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