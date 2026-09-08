Подорожчання продуктів в Україні триває: закупівельні ціни на свиней за два тижні зросли приблизно на 11% — на 8 гривень за кілограм живої ваги.

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати — закупівельна вартість свиней лише за два тижні додала близько 11%.

Оцінку оприлюднив аналітичний відділ Асоціації «М'ясної галузі», повідомляє AgroNews. На період із 7 по 13 вересня закупівельну ціну на живець свиней прогнозують на рівні 79–80 грн за кілограм живої ваги. Тижнем раніше галузеве об'єднання давало 74–75 грн/кг, а два тижні тому — 71–72 грн/кг.

Показово, що за межами України ситуація інша. На німецькій біржі VEZG ціна на напівтуші кондиційних свиней уже третій тиждень поспіль тримається на рівні 1,60 євро за кілограм (близько 83,10 грн) без ПДВ. Польський ринок рухається вниз: середня ціна на живих свиней на біржі CennikRolnicze становить 5,16 злотого за кілограм (61,94 грн) проти 5,36 два тижні тому.

Курсовий чинник цього разу не пояснює зростання. Перерахунок асоціації дає близько 51,94 грн за євро проти 52,13 грн два тижні тому — тобто гривня навіть трохи зміцніла.

Причину подорожчання продуктів в Україні пов'язують зі структурою європейського виробництва. За даними Destatis, у травні 2026 року в Німеччині залишилося 14,7 тис. господарств зі свинарством — на 3,6% менше, ніж роком раніше. Єврокомісія прогнозує зниження виробництва свинини в ЄС у 2026 році на 1% — до 21,76 млн тонн.

В асоціації нагадують, що прогнозні ціни на живець можуть різнитися за регіонами України через нерівномірне розміщення виробничих і переробних потужностей.

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