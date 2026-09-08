Тыквенный пирог по этому рецепту получается нежным и ароматным, а главное — готовится без сгущенного молока и жирных сливок. Начинку подслащиваем кленовым сиропом, поэтому десерт легче классического, но такой же вкусный.

Рецепт быстрого яблочного пирога мы уже публиковали — а тыквенный пирог требует совсем другого подхода: здесь вся магия в кремовой начинке и рассыпчатой домашней основе. Этот десерт легче классического, потому что готовится без сгущенного молока и жирных сливок, а сладость придает кленовый сироп.

Традиционный тыквенный пирог обычно готовят с масляной основой и сладкой начинкой, а сверху украшают еще более сладкими топпингами. В этой версии меньше сахара и жира, но вкус остается таким же насыщенным и праздничным.

Ингредиенты для тыквенного пирога

Для основы:

130 г цельнозерновой (или полбяной) муки — примерно 1 стакан, плюс еще немного для раскатки;

50 г миндальной муки — примерно ½ стакана;

щепотка разрыхлителя (⅛ ч. л.);

¼ ч. л. соли;

120 г холодного сливочного масла (или кокосового масла), кубиками;

1 ст. л. кленового сиропа или жидкого меда;

3 ст. л. холодной воды;

немного масла для смазывания формы.

Для начинки:

3 крупных яйца;

425 г тыквенного пюре (примерно 2 стакана), а не готовой начинки для пирога;

120 мл кленового сиропа или жидкого меда;

2 ч. л. ванильного экстракта;

2 ч. л. смеси специй для тыквенного пирога;

¼ ч. л. соли.

Как приготовить тыквенный пирог: пошагово

Разогрейте духовку до 190 °C. Форму для пирога диаметром 23 см смажьте маслом.

В большой миске смешайте два вида муки, разрыхлитель и соль. Добавьте холодное масло кубиками и разотрите его вилкой, а затем руками, пока смесь не станет похожей на влажную крошку.

Влейте кленовый сироп и холодную воду, замесите тесто — сначала лопаткой, а затем руками, пока не образуется шар. Если тесто слишком сухое или липкое, добавляйте по одной чайной ложке воды или муки.

Присыпьте рабочую поверхность и шар теста цельнозерновой мукой и раскатайте основу скалкой так, чтобы она полностью покрывала форму.

Переложите тесто в форму, прижмите его руками по дну и бортикам, лишнее обрежьте ножницами или ножом. Края можно украсить вилкой. Наколите основу вилкой примерно 15 раз и выпекайте 15 минут.

Пока основа выпекается, в средней миске взбейте яйца, тыквенное пюре, кленовый сироп, ванильный экстракт, специи и соль до однородности.

Уменьшите температуру духовки до 175 °C, вылейте начинку на подпеченную основу и выпекайте пирог 55 минут.

Достаньте тыквенный пирог из духовки и дайте ему почти полностью остыть — примерно 2–3 часа, — прежде чем нарезать. Подавайте нарезанным на 8 кусочков зубчатым ножом.

Если хотите еще более кремовую, «заварную» начинку, добавьте к ней перед выпеканием ½ стакана молока — подойдет любое: миндальное, овсяное, кокосовое или обычное. Не перепекайте пирог, иначе верх может потрескаться: вынимайте его, когда края уже схватились, а середина еще слегка дрожит. Остатки храните в холодильнике до 5 дней, а в морозилке — до 3 месяцев, плотно завернув.

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