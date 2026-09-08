Рецепт быстрого яблочного пирога мы уже публиковали — а тыквенный пирог требует совсем другого подхода: здесь вся магия в кремовой начинке и рассыпчатой домашней основе. Этот десерт легче классического, потому что готовится без сгущенного молока и жирных сливок, а сладость придает кленовый сироп.
Традиционный тыквенный пирог обычно готовят с масляной основой и сладкой начинкой, а сверху украшают еще более сладкими топпингами. В этой версии меньше сахара и жира, но вкус остается таким же насыщенным и праздничным.
Ингредиенты для тыквенного пирога
Для основы:
- 130 г цельнозерновой (или полбяной) муки — примерно 1 стакан, плюс еще немного для раскатки;
- 50 г миндальной муки — примерно ½ стакана;
- щепотка разрыхлителя (⅛ ч. л.);
- ¼ ч. л. соли;
- 120 г холодного сливочного масла (или кокосового масла), кубиками;
- 1 ст. л. кленового сиропа или жидкого меда;
- 3 ст. л. холодной воды;
- немного масла для смазывания формы.
Для начинки:
- 3 крупных яйца;
- 425 г тыквенного пюре (примерно 2 стакана), а не готовой начинки для пирога;
- 120 мл кленового сиропа или жидкого меда;
- 2 ч. л. ванильного экстракта;
- 2 ч. л. смеси специй для тыквенного пирога;
- ¼ ч. л. соли.
Как приготовить тыквенный пирог: пошагово
Разогрейте духовку до 190 °C. Форму для пирога диаметром 23 см смажьте маслом.
В большой миске смешайте два вида муки, разрыхлитель и соль. Добавьте холодное масло кубиками и разотрите его вилкой, а затем руками, пока смесь не станет похожей на влажную крошку.
Влейте кленовый сироп и холодную воду, замесите тесто — сначала лопаткой, а затем руками, пока не образуется шар. Если тесто слишком сухое или липкое, добавляйте по одной чайной ложке воды или муки.
Присыпьте рабочую поверхность и шар теста цельнозерновой мукой и раскатайте основу скалкой так, чтобы она полностью покрывала форму.
Переложите тесто в форму, прижмите его руками по дну и бортикам, лишнее обрежьте ножницами или ножом. Края можно украсить вилкой. Наколите основу вилкой примерно 15 раз и выпекайте 15 минут.
Пока основа выпекается, в средней миске взбейте яйца, тыквенное пюре, кленовый сироп, ванильный экстракт, специи и соль до однородности.
Уменьшите температуру духовки до 175 °C, вылейте начинку на подпеченную основу и выпекайте пирог 55 минут.
Достаньте тыквенный пирог из духовки и дайте ему почти полностью остыть — примерно 2–3 часа, — прежде чем нарезать. Подавайте нарезанным на 8 кусочков зубчатым ножом.
Если хотите еще более кремовую, «заварную» начинку, добавьте к ней перед выпеканием ½ стакана молока — подойдет любое: миндальное, овсяное, кокосовое или обычное. Не перепекайте пирог, иначе верх может потрескаться: вынимайте его, когда края уже схватились, а середина еще слегка дрожит. Остатки храните в холодильнике до 5 дней, а в морозилке — до 3 месяцев, плотно завернув.
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