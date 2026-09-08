Рецепт швидкого яблучного пирога ми вже публікували — а пиріг з гарбузом потребує зовсім іншого підходу: тут уся магія в кремовій начинці та розсипчастій домашній основі. Цей десерт легший за класичний, бо готується без згущеного молока й жирних вершків, а солодкість надає кленовий сироп.
Традиційний пиріг з гарбузом зазвичай готують із масляною основою та солодкою начинкою, а зверху прикрашають ще солодшими топінгами. У цій версії менше цукру та жиру, але смак залишається таким самим насиченим і святковим.
Інгредієнти для пирога з гарбузом
Для основи:
- 130 г цільнозернового (або спельтового) борошна — приблизно 1 склянка, плюс ще трохи для розкачування;
- 50 г мигдалевого борошна — приблизно ½ склянки;
- дрібка розпушувача (⅛ ч. л.);
- ¼ ч. л. солі;
- 120 г холодного вершкового масла (або кокосової олії), кубиками;
- 1 ст. л. кленового сиропу або рідкого меду;
- 3 ст. л. холодної води;
- трохи олії для змащування форми.
Для начинки:
- 3 великі яйця;
- 425 г гарбузового пюре (приблизно 2 склянки), а не готової начинки для пирога;
- 120 мл кленового сиропу або рідкого меду;
- 2 ч. л. ванільного екстракту;
- 2 ч. л. суміші спецій для гарбузового пирога;
- ¼ ч. л. солі.
Як приготувати пиріг з гарбузом: покроково
Розігрійте духовку до 190 °C. Форму для пирога діаметром 23 см змастіть олією.
У великій мисці змішайте два види борошна, розпушувач і сіль. Додайте холодне масло кубиками й розітріть його виделкою, а потім руками, поки суміш не стане схожою на вологу крихту.
Влийте кленовий сироп і холодну воду, замісіть тісто — спочатку лопаткою, а потім руками, поки не утвориться куля. Якщо тісто занадто сухе чи липке, додайте по одній чайній ложці води або борошна.
Присипте робочу поверхню та кулю тіста цільнозерновим борошном і розкачайте основу качалкою так, щоб вона повністю покривала форму.
Перекладіть тісто у форму, притисніть його руками по дну й бортиках, зайве обріжте ножицями або ножем. Краї можна прикрасити виделкою. Наколіть основу виделкою приблизно 15 разів і випікайте 15 хвилин.
Поки основа випікається, у середній мисці збийте яйця, гарбузове пюре, кленовий сироп, ванільний екстракт, спеції та сіль до однорідності.
Зменшіть температуру духовки до 175 °C, вилийте начинку на підпечену основу й випікайте пиріг 55 хвилин.
Дістаньте пиріг з гарбузом із духовки й дайте йому майже повністю охолонути — приблизно 2–3 години, — перш ніж нарізати. Подавайте порізаним на 8 шматочків зубчастим ножем.
Якщо хочете ще кремовішу, «заварну» начинку, додайте до неї перед випіканням ½ склянки молока — підійде будь-яке: мигдалеве, вівсяне, кокосове або звичайне. Не перепікайте пиріг, інакше верх може потріскатися: виймайте його, коли краї вже схопилися, а середина ще злегка тремтить. Залишки зберігайте в холодильнику до 5 днів, а в морозилці — до 3 місяців, щільно загорнувши.
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